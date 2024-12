Tre anteprime a dicembre per “Tornando a Est”: Cesena protagonista

Almeno in città non bisognerà aspettare il 13 febbraio per conoscere il nuovo viaggio di Paga, Rice e Bibi: che tornano nelle sale cinematografiche con “Tornando a Est”, il film sequel del pluripremiato “Est - Dittatura last minute”.

Nel primo capitolo era stata la Romania, questa volta sarà la Bulgaria la destinazione del nuovo viaggio verso l’est europeo. Anche questa volta la storia prende spunto da uno dei viaggi che fecero nella realtà, tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, il trio di amici cesenati Maurizio Paganelli, Andrea Riceputi e Enrico Boschi, che ancora una volta saranno interpretati (rispettivamente) da Matteo Gatta, Lodo Guenzi e Jacopo Costantini.

Si confermano i produttori: Stradedellest produzioni srl di Cesena con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini e la regia di Antonio Pisu. La novità rispetto al passato è nella distribuzione: «L’altra volta ce ne occupammo noi, questa volta è affidata a Plaion Pictures Italia che lo distribuirà in 200 sale in tutta Italia da nord a sud», racconta Paganelli.

«Anche questa volta lo spunto è una storia vera - racconta Paganelli - quella di uno dei nostri viaggi, ma poi la storia prende le forme di una spy story dal ritmo serrato e dall’atmosfera internazionale. Sono davvero contento del risultato».

Tra i protagonisti del film anche in questo secondo capitolo ci sarà la città di Cesena e il cesenate: «Ci sono scene girate all’Orogel Stadium, all’ippodromo del Savio, in piazza del Popolo, alla barriera, all’esterno del Teatro Verdi e in piazza Almerici, in vicolo Cesuola, in piazzale Karl Marx e a S. Egidio, ma anche al ristorante Ponte Giorgi e in due banche del Credito cooperativo Romagnolo: quella di Cesena e quella di Cella».

Nella tabella di marcia verso il 13 febbraio ci sono già date fissate: quella del 10 dicembre, quando il trailer del film debutterà anche sul web, e quelle già trascorse per i professionisti del cinema (dal 2 al 5 dicembre) a Sorrento: «Giornate a cui partecipano operatori del cinema da tutta Italia e in cui vengono presentati i trailer di tutti i film che usciranno nella stagione successiva. Per “Tornando a Est” c’è stata una presentazione dedicata con anche Lodo Guenzi e Antonio Pisu», racconta Paganelli che nel frattempo ha lavorato con il Comune per organizzare «una anteprima istituzionale, come facemmo per “Est” al Carisport».

Il Comune inviterà i propri dipendenti il 16 dicembre alle ore 20:30 alla Multisala Aladdin di Cesena dove saranno invitati all’unisono giunta e consiglio comunale. Successivamente per poter partecipare ai David di Donatello e Nastri d’Argento verranno organizzate altre anteprime a pagamento aperte a tutti: Dal 17 al 23 dicembre al Cinema Aladdin di Cesena, Dal 18 al 24 dicembre al Cineflash di Forlimpopoli. Poi Il film uscirà ufficialmente in oltre 200 sale su tutto il territorio nazionale il 13 febbraio.