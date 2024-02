Trasporti bus e problemi: chiesto un incontro urgente al sindaco di Cesena dai sindacati

Trasporti pubblici e disservizi. Focalizzati sulle corse in orario scolastico ma non solo.

I sindacati in maniera compatta hanno chiesto ufficialmente di poterne parlare, a caccia di soluzioni alle varie problematiche, al sindaco Enzo Lattuca.

La missiva di richiesta ufficiale è firmata da tutte le sigle del territorio: Luigi Montesani per la Filt Cgil, Sabatino Crescenzo per al Fit Cisl, Pasquale Vaccariello per la Uiltrasporti, Carmelo D’Ursi per la Faisa Cisal, Giuseppe Montesano per la Usb lavoro privato e Fabio Di Piedi per l’Ugl autoferro.

«Chiediamo un incontro con l’amministrazione comunale che abbia in calendario anche la presenza del sindaco - spiegano i sindacati - Il tema dell’incontro richiesto è relativo ad alcune criticità, con particolare riguardo al servizio offerto ai cittadini e alla gestione del trasporto pubblico locale».

La data dell’incontro ancora non c’è. Ma si possono facilmente intuire temi che saranno posti sul piatto.

Da un lato le continue lamentele che da mesi piovono da più parti della città soprattutto negli orari “di andata” e del primo mattino delle corse che vengono utilizzati dagli studenti di scuole medie e superiori. Le carenze di personale fanno sì che, con rotazioni, malattie e ferie degli autisti, spesso le corse saltino con l’unico preavviso dato su internet nel sito degli orari Start: luogo dove le famiglie non possono certo controllare quotidianamente se i figli abbiano o meno la disponibilità per la mattina dopo della corsa da e per scuola.

L’altra problematica scolastica è invece legata alle corse più a ridosso delle campanelle di inizio e fine lezione. Poche corse dalle periferie al centro. Talmente piene che dopo le fermate più periferiche gli autisti non possono fermarsi a raccogliere ulteriori studenti. Che restano a piedi a ridosso dell’inizio lezioni.

La carenza di autisti al lavoro, malgrado Start faccia anche corsi annuali e gratuiti che garantiscono quasi matematicamente l’assunzione al loro termine, è anche dovuta allo scarso appeal che gli stipendi da neo assunto hanno. Soprattutto a fronte di un eventuale affitto da pagare per poter restare a lavorare in città risiedendovici.