Assurdo ingorgo con paralisi totale per mezz’ora al parcheggio Montefiore, alla fine della partita tra Cesena e Torres, a causa della chiusura dell’uscita da quell’area di sosta sulla maxi rotonda allo svincolo della Secante, quella con al centro la scultura del cavalluccio bianconero. Alla marea di auto di tifosi posteggiate lì è stato impedito dalla polizia locale di andarsene fino alle 16.30. Una decisione che a quanto pare è stata decisa dall’alto per motivi di sicurezza, ma ha fatto infuriare tante persone, perché non era chiaro quale fosse il motivo dello stop forzato, visto che la rotonda era completamente libera.