Traffico di migranti e “viaggi vip sul gommone”: un fermo anche a Cesena VIDEO

La Dda di Palermo ha sgominato un traffico di migranti sull’asse Tunisia-Sicilia. Un fermo anche a Cesena. Emessi 12 fermi, di cui sei italiani e altrettanti tunisini. La banda organizzava “viaggi vip”, come spiegato da alcuni testimoni agli investigatori, su gommoni dotati di motori con grossa cilindrata. A bordo di ogni natante non oltre venti persone. In azione le squadre mobili di Palermo e Trapani, con l’ausilio del Servizio centrale operativo (Sco). I migranti partivano dalle coste settentrionali della Tunisia e arrivavano sul litorale di Marsala. La banda era attiva dall’agosto 2022. L’accusa per gli indagati è di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in forma aggravata. Dei 12 provvedimenti di fermo emessi, ne sono stati eseguiti 10 perché due degli attuali destinatari sono irreperibili e la polizia li sta cercando. Uno dei fermi è stato eseguito in provincia di Venezia, un altro a Cesena. L’inchiesta ha svelato il ruolo svolto dalla cellula marsalese della banda, composta da italiani e tunisini. Sequestrati anche quattro gommoni, tutti messi a disposizione dalla cellula attiva a Marsala. Il gruppo in questione sarebbe stato incaricato di assicurare il supporto logistico, individuando e predisponendo i natanti per il trasporto dei clandestini e reclutando gli scafisti, di norma scelti tra tunisini presenti in Italia. Nel corso delle indagini sono stati arrestati dagli investigatori delle due squadre mobili otto presunti scafisti, tutti di nazionalità tunisina, sei dei quali irregolari sul territorio nazionale, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli arresti in flagranza sono stati eseguiti nel corso di quattro distinti sbarchi, avvenuti sulle coste marsalesi rispettivamente il 29 giugno, il 14 ed il 24 agosto scorso e il 15 settembre. Quattro di questi sono stati indagati anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga nonostante l’intervento di navi della guardia di finanza. In un’occasione, gli scafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi. I migranti che la banda avrebbe introdotto clandestinamente in Italia sono 73, tra cui 12 minorenni e 6 donne. Tutti sono stati soccorsi e identificati dalla polizia subito dopo l’approdo sulle coste marsalesi.

Tra i clandestini, 19 sono stati arrestati per reingresso illegale nel territorio nazionale e quattro migranti sono finiti in cella perché nei loro confronti pendevano condanne definitive per reati contro il patrimonio e per droga. Dall’indagine, infine, è emerso anche il passaggio di una somma di denaro di circa 90mila euro in favore di un indagato italiano ad opera di uno dei promotori della banda di origine tunisina ma che viveva nella zona di Marsala