Tornano bivacchi e timori al parcheggio Machiavelli di Cesena

Una situazione di degrado ancor più marcata, negli ultimi giorni, era stata segnalata in un’altra porzione del centro: ai Giardini di Serravalle. Dove ai bivacchi i residenti e i fruitori dell’area aggiungevano nella protesta anche possibili giri di spaccio e consumo di droga, a due passi dai giochi dei bimbi o dalle panchine su cui cittadini (spesso anziani) trascorrono parte delle proprie giornate.Qui, in seguito alle segnalazioni delle ultime giornate anche al Corriere, è stato effettuato un blitz da parte degli uomini dell’Arma. I carabinieri hanno bloccato e identificato un numero sufficiente di persone sospette. Sulle quali ancora devono essere predisposti provvedimenti in base alle eventuali violazioni riscontrate. Di fatto l’intervento dei carabinieri ha però già avuto un effetto deterrente: «Perché da tre giorni - raccontano i residenti della zona - tutte quelle persone che palesemente usavano l’area di giorno e di sera per bivacchi e malaffare sono completamente scomparse».