Cesena
  • 14 settembre 2025
Tornano bivacchi e timori al parcheggio Machiavelli di Cesena

Con l’autunno che si avvicina e la stagione calda che se ne va tornano i problemi di presenze indebite all’interno del parcheggio Machiavelli. A cadenza regolare, da un paio d’anni almeno, le forze dell’ordine sono costrette ad intervenire per riportare alla tranquillità il parcheggio sotterraneo da 188 posti in zona ex zuccherificio.

Ma puntualmente, una volta ripulita l’area e sigillati i vani che vengono utilizzati da tossicodipendenti e senza tetto, la serenità per i fruitori del parcheggio scema.

Proteste

Anche questa volta non è durato molto il periodo di calma e chi gravita attorno alla struttura, spesso pendolari lavorativi piuttosto che residenti, è costretto a chiedere aiuto. Sotto forma di interventi necessari per ragioni di igiene, vista la sporcizia presente all’interno e le tante deiezioni umane, ma anche per questioni di sicurezza, dato che chi va a parcheggiare teme di trovarsi faccia a faccia con qualche malintenzionato. Lo scorso anno c’era stata anche una petizione firmata da residenti e inviata al prefetto su questo parcheggio coperto. Per un po’ i blitz compiuti da Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato parevano poter essere stati risolutivi. Ma viste le foto che accompagnano la nuova presa di posizione di chi usa l’area, sembra che passati i mesi sia cambiato di nuovo poco o nulla.

«Torno a chiedermi - spiega uno dei fruitori dell’area - perché una struttura così importante e oramai essenziale per il quartiere Ex Zuccherificio debba essere abbandonata a se stessa, nonostante venga di sovente corrisposto anche un abbonamento per utilizzare il parcheggio. Ci ritroviamo a dover, ancora una volta, far notare come quel luogo sia tornato in mano a persone che in totale tranquillità entrano indisturbate a defecare, urinare e fare i propri comodi. Usando la zona anche per bivaccare e dormire la notte».

Serravalle “ripulito”

Una situazione di degrado ancor più marcata, negli ultimi giorni, era stata segnalata in un’altra porzione del centro: ai Giardini di Serravalle. Dove ai bivacchi i residenti e i fruitori dell’area aggiungevano nella protesta anche possibili giri di spaccio e consumo di droga, a due passi dai giochi dei bimbi o dalle panchine su cui cittadini (spesso anziani) trascorrono parte delle proprie giornate.

Qui, in seguito alle segnalazioni delle ultime giornate anche al Corriere, è stato effettuato un blitz da parte degli uomini dell’Arma. I carabinieri hanno bloccato e identificato un numero sufficiente di persone sospette. Sulle quali ancora devono essere predisposti provvedimenti in base alle eventuali violazioni riscontrate. Di fatto l’intervento dei carabinieri ha però già avuto un effetto deterrente: «Perché da tre giorni - raccontano i residenti della zona - tutte quelle persone che palesemente usavano l’area di giorno e di sera per bivacchi e malaffare sono completamente scomparse».

