Tornano bivacchi e timori al parcheggio Machiavelli di Cesena

Con l’autunno che si avvicina e la stagione calda che se ne va tornano i problemi di presenze indebite all’interno del parcheggio Machiavelli. A cadenza regolare, da un paio d’anni almeno, le forze dell’ordine sono costrette ad intervenire per riportare alla tranquillità il parcheggio sotterraneo da 188 posti in zona ex zuccherificio.

Ma puntualmente, una volta ripulita l’area e sigillati i vani che vengono utilizzati da tossicodipendenti e senza tetto, la serenità per i fruitori del parcheggio scema.

Proteste

Anche questa volta non è durato molto il periodo di calma e chi gravita attorno alla struttura, spesso pendolari lavorativi piuttosto che residenti, è costretto a chiedere aiuto. Sotto forma di interventi necessari per ragioni di igiene, vista la sporcizia presente all’interno e le tante deiezioni umane, ma anche per questioni di sicurezza, dato che chi va a parcheggiare teme di trovarsi faccia a faccia con qualche malintenzionato. Lo scorso anno c’era stata anche una petizione firmata da residenti e inviata al prefetto su questo parcheggio coperto. Per un po’ i blitz compiuti da Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato parevano poter essere stati risolutivi. Ma viste le foto che accompagnano la nuova presa di posizione di chi usa l’area, sembra che passati i mesi sia cambiato di nuovo poco o nulla.

«Torno a chiedermi - spiega uno dei fruitori dell’area - perché una struttura così importante e oramai essenziale per il quartiere Ex Zuccherificio debba essere abbandonata a se stessa, nonostante venga di sovente corrisposto anche un abbonamento per utilizzare il parcheggio. Ci ritroviamo a dover, ancora una volta, far notare come quel luogo sia tornato in mano a persone che in totale tranquillità entrano indisturbate a defecare, urinare e fare i propri comodi. Usando la zona anche per bivaccare e dormire la notte».

Serravalle “ripulito”