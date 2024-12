Torna giovedì 5 dicembre al Teatro Verdi di Cesena il “Gran Galà Ior”

Giovedì 5 dicembre il Teatro Verdi di Cesena riapre le sue porte alla solidarietà e alla lotta contro il cancro: a partire dalle 20 è infatti in programma il “Gran Gala Ior”, evento di raccolta fondi per eccellenza del programma natalizio della organizzazione non-profit giunto alla sua quindicesima edizione. Si tratta dell’ultimo charity dinner del calendario natalizio dell’Istituto Oncologico Romagnolo: serate organizzate su tutto il territorio volte a sostenere progetti che facciano la differenza per il presente e il futuro dei tanti pazienti che ricevono ogni giorno una diagnosi di tumore. Forlì si è ritrovata a cena il 7 novembre per supportare l’opera di umanizzazione del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni”, per degenze sempre meno pesanti che raccontino più di accoglienza che di sofferenza e malattia: un appello a cui hanno risposto 220 persone.

La settimana successiva è stata la volta di Rimini: 160 persone a tavola per l’acquisto di visori di realtà virtuale da donare al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Infermi”, dispositivi che mettono la tecnologia al servizio dei piccoli pazienti per i momenti di maggior stress e noia. Giovedì 21 la solidarietà è sbarcata a Ravenna, per un evento volto all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per il “Santa Maria delle Croci”, al fine di diagnosticare tumori ginecologici in fase precoce, quando hanno le migliori speranze di guarigione e le cure possono essere meno demolitive e impattanti per la qualità di vita di chi soffre: anche in questo caso la partecipazione è stata entusiastica, con 220 persone sedute a tavola.

Il “Gran Gala Ior” è dunque una sorta di dulcis in fundo, per ovvi motivi: come detto è l’evento di raccolta fondi per eccellenza della organizzazione non-profit fondata dal prof. Dino Amadori nel 1979, anche e soprattutto per i contributi che da esso arrivano. La quattordicesima edizione, quella del 2023, ha portato alla causa della ricerca scientifica più promettente, quella portata avanti presso i laboratori dell’IRST “Dino Amadori” Irccs di Meldola e che mira a offrire nuove prospettive di cura ai pazienti che stanno esaurendo le terapie nel più breve tempo possibile, la cifra record di 85.000 euro: un risultato enorme, reso possibile grazie al coinvolgimento di svariate anime che credono in un futuro sempre più libero dal cancro, dal privato cittadino al volontario, passando per i principali rappresentanti del tessuto politico ed imprenditoriale del territorio. C’è quindi grande attesa per la quindicesima edizione: atteso per un saluto il neo-eletto Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, a sancire l’importanza dell’evento, mentre sul palco già annunciata la presenza del prof. Nicola Normanno, nuovo Direttore Scientifico dell’Irst che spiegherà ai partecipanti quali sono le nuove frontiere della cura.

«Grazie alla sua grande professionalità e preparazione potremo ammirare, nel corso della serata, l’autentica rivoluzione avvenuta in questi ultimi vent’anni in oncologia – spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR e Presidente dell’Istituto di ricerca e cura di Meldola – siamo infatti oramai in grado di raccogliere l’impronta digitale del singolo tumore diagnosticato alla singola persona, di rivelare sempre più i meccanismi con cui questa malattia riesce a nascondersi al nostro sistema immunitario, di modulare la risposta dell’organismo affinché le nostre difese possano essere libere di aggredire questo ospite indesiderato. L’aumento della sopravvivenza anche in pazienti per cui un tempo non avremmo fondamentalmente avuto possibilità di cura è il dato che più ci conforta, ma sappiamo come ogni conquista porti tuttavia a nuove sfide che vanno ben al di là di individuare ulteriori target da colpire per garantire nuove prospettive di trattamento anche per quelle neoplasie che risultano ancora oggi complicate. Mettere a punto modelli che sappiano predire la risposta alle terapie, per somministrare da subito le cure più efficaci evitando di sprecare tempo e risorse preziosi; sviluppare farmaci sempre più “gentili”, con un minor impatto in termini di effetti collaterali; integrare l’oncologia anche a discipline che tengano conto del paziente a 360°, affinché a un aumento della quantità di vita si abbini anche una migliore qualità; solo per citarne alcune. Mai come in questo momento dobbiamo quindi sostenere la ricerca, che gioca su più campi ma che persegue un unico obiettivo: un futuro sempre più libero dal cancro. Per questo dedicheremo anche quest’anno il nostro evento principale di raccolta fondi a questo scopo: ci sono ancora tante persone in attesa di cure più efficaci, il lavoro dei nostri professionisti nei laboratori non può rallentare».