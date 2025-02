Torna “Cesena in Bolla” alla Fiera con 1600 etichette e non solo bollicine

Lunedì e martedì dalle 11.30 alle 19.30 Cesena in Bolla torna a Cesena Fiera. Sarà decima edizione, la quarta nel quartiere fieristico cesenate. Saranno protagoniste indiscusse della manifestazione, ma già da qualche anno al nome Cesena in Bolla si è aggiunto l’hashtag #nonsolobollicine a segnalare un’apertura verso il mondo vino a 360 gradi. Nell’edizione 2025 saranno 230 le cantine rappresentate, oltre 1600 le etichette proposte.

Gli ospiti d’onore

Saranno rappresentati, raccontati e sarà possibile degustare i migliori spumanti metodo classico dei quattro territori italiani maggiormente vocati: Trento Doc, Franciacorta, Oltrepò Pavese, Altalanga. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione c’è l’Istituto Trento Doc con una rappresentanza di tutte e 67 le cantine che aderiscono al consorzio. «Dopo due anni di corteggiamento - racconta l’ideatore e organizzatore dell’iniziativa Ivan Tesei di Taste Production - sono finalmente riuscito ad ottenere la partecipazione dell’Istituto Trento Doc. È un risultato che conferma quanto la manifestazione sia cresciuta e come anno dopo anno sia riuscita a farsi riconoscere come una preziosa occasione per i produttori di vino per incontrare il settore della ristorazione».

L’obiettivo presenze

Lo scorso anno furono 5mila le persone che parteciparono alla due giorni di Cesena in Bolla, per un totale di circa 2mila partite iva, l’obiettivo che si è dato Tesei è quello di replicare quel risultato: «Non è scontato - spiega - nel settore l’inasprimento delle sanzioni del codice della strada ha creato un po’ di crisi e forse anche per questo c’è grande attenzione alle occasioni in cui è possibile incontrare chi poi i vini li mette a tavola e dovrà proporli al consumatore finale».

Stessa formula del passato

L’area espositiva cresce, ma la formula rimane invariata. Accanto a Trento Doc, Franciacorta, Oltrepò Pavese, Altalanga, ci sarà un’importante selezione di etichette d’Oltralpe con Champagne e Cremant dalla Francia e Cava dalla Spagna, i migliori Prosecco accompagnati da una selezione di altre bollicine Metodo Martinotti da tutta Italia a cui si aggiunge un’ampia rappresentanza di vini fermi, bianchi, rossi e rosati a completamento della produzione spumantistica delle cantine presenti a Cesena. In abbinamento al vino, come da tradizione a “Cesena in bolla”, non mancherà la possibilità di assaggiare buon cibo di qualità dalle aziende presenti con i loro banchi d’assaggio che vedranno la collaborazione dinamica di alunni e docenti dello Ial di Cesenatico. Integrano l’offerta una rappresentanza di selezionate birre della “BluBai” e di gin locali, “Falterona”, Appennino Tosco-Romagnolo, “Alba 87” da Cesena.

Rivolta principalmente agli addetti al lavoro del settore ho.re.ca (per cui sono previsti accrediti gratuiti), è aperta però anche agli appassionati con ingressi contingentati a pagamento (200 biglietti a disposizione a 30 euro, con sconto del 50% per i soci Ais, acquistabili solo online). È prevista una cauzione di 5 euro per i calici.