Terrorismo, lo jihadista arrestato a Cesena dal carcere: «Non è sbagliato arruolarsi per la Guerra santa»

È l’ultimo ad essere stato arrestato in Romagna, considerato ad alto rischio terroristico per le sue convinzioni radicali. Si tratta di un 24enne residente a Borello che la Digos di Forlì ha ammanettato il 20 settembre scorso nella sua casa cesenate dove era tornato da poco tempo dopo un lungo soggiorno all’estero e dopo che sulle sue tracce si erano impegnate da tempo la polizia inglese e la Digos di Bologna. Era seguito dai servizi psichiatrici del Bufalini e per questo, facilmente, alla fine non sarà neppure imputabile di nulla. Ma la sua condizione psichica ancora non è stata vagliata e accertata: così si trova rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Sassari, uno dei luoghi in Italia deputati alla reclusione dei potenziali terroristi islamici. «Per lui è stato richiesto il rito immediato di giudizio in Corte d’Assise a Forlì - spiega la sua avvocata Caterina Murgo - ed è stata fissata una data a fine maggio. In quel frangente ho provveduto ad inoltrare richiesta di giudizio in Abbreviato. Dunque ancora la data di comparizione davanti al giudice (che a questo punto potrebbe essere anche il, Gip di Bologna, ndr) deve ancora essere decisa e calendarizzata». Il 24enne non è stato ancora sottoposto a perizie che dimostrino quanto già presente nelle carte della psichiatria di comunità cesenate: cioè che si tratti di una persona bisognosa di cure e che arruolarsi “nell’esercito di Allah” non sia una possibilità per una mente lucida. «Perizie non ne abbiamo ancora fatte perché si trova recluso a Sassari - prosegue la legale - e mandare un professionista in quel carcere non è cosa semplice dalla Romagna e soprattutto non è economico. Depositeremo la richiesta di perizia psichiatrica direttamente al Gip durante l’abbreviato. Io lo sento telefonicamente a cadenza settimanale, ed è senz’altro una persona che non sta bene. Prova ne sia che resta convinto di non aver fatto “nulla di male” e comunque che non ci sia nulla di sbagliato nell’essere arruolato in un gruppo volto alla guerra religiosa».

