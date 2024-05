“Tentava di arruolarsi nell’Islamic State”: lo jihadista 24enne di Cesena domani a processo

È l’ultima persona arrestata in Romagna per reati simili ed è considerato ad alto rischio terroristico per le sue convinzioni radicali. Comparirà davanti al giudice per essere processato nella giornata di domani. Deve rispondere di accuse legate all’articolo 270 quater del codice penale (il tentativo di arruolarsi con finalità terroristiche) un 24enne residente a Borello che la Digos di Forlì ha ammanettato il 20 settembre 2023 nella sua casa cesenate, in cui era tornato da un paio di mesi dopo un lungo soggiorno all’estero e dopo che sulle sue tracce si erano impegnate anche la polizia inglese e la Digos di Bologna.

I reati di natura terroristica come questo prevedono in caso di condanna pene non inferiori ai 5 anni di reclusione.

Il caso del 24enne è particolare: era seguito dai servizi psichiatrici del Bufalini e fin dai giorni del suo arresto anche i suoi familiari, disperati, avevano spiegato come non fosse stato possibile nemmeno per loro farlo recedere da ideologie radicali che aveva maturato all’estero.

Dalla sua casa di Borello che condivide con fratello e madre aveva raggiunto il padre che si trova con altri fratelli in Inghilterra. Già qui il genitore aveva segnalato agli organi di polizia come il 24enne fosse a “rischio indottrinamento”, avendo avuto contatti via web con persone che ne avevano pian piano radicalizzato la posizione. Due mesi dopo il suo rientro in Italia la polizia è intervenuta per arrestarlo Dalle indagini svolte infatti temevano stesse preparandosi (aveva appena trovato un nuovo lavoro) ad accumulare soldi a sufficienza per comprarsi il biglietto aereo di sola andata adatto per raggiungere la Siria ed addestrarsi per l’organizzazione Islamic State, diventano un combattente jihadista.

Fin da dopo la convalida dell’arresto il 24enne, di origini tunisine, è stato trasportato nel carcere di massima sicurezza di Sassari dove vengono detenuti in attesa di giudizio le persone sospettate di comportamenti legati a finalità terroristiche.

Anche per questo motivo, il non poter interagire con parenti e legali, oltreché con moderatori religiosi che potessero tentare di farlo recedere dalle idee radicali che coltiva in sé, il suo avvocato Caterina Murgo si è opposta alla richiesta di giudizio immediato che era stata varata. Chiedendo di poter aver accesso al rito Abbreviato di giudizio. Nell’udienza di domani facilmente chiederà direttamente al giudice di poter eseguire ciò che non è stato possibile fare finora. Ossia sottoporre il 24enne ad una perizia psichiatrica che certifichi ciò che i servizi sanitari dell’Ausl Romagna già sanno da tempo. Una situazione di sofferenza psichica, che ne limita le capacità d’intendere come la guerra santa e l’arruolamento a fini terroristici, non siano elementi da perseguire nella vita. Nel caso venga periziata la sua non sanità mentale anziché esser processato verrà avviato ad un percorso forzoso di cura. Se invece il Gup non riterrà di doverne valutare lo status mentale o i periti non lo riterranno incapace di intendere, rischia una pena tra 5 ed 8 anni di reclusone, diminuita di un terzo per il rito scelto.