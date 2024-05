Tenta di scappare dalla polizia in stazione a Cesena: arrestato con l’hashish

Prima aveva provato a fuggire via a gambe levate. Quando i poliziotti lo hanno ricorso ed acciuffato si è capito il perché. Aveva in tasca un quantitativo di droga che gli è valso l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In questi giorni la polizia sta sottoponendo ad una serie di controlli la zona della stazione ferroviaria. Si tratta di una delle porzioni di città più al centro delle problematiche a livello di sicurezza e a cadenza regolare le forze dell’ordine effettuano pattugliamenti e verifiche, sia di giorno che di notte. In questo frangente a Cesena, per integrare il personale del Commissariato di via Don Minzoni, erano arrivate pattuglie dei nuclei prevenzione crimine da Bologna. Che hanno iniziato a verificare le “presenze” già nel cuore del pomeriggio sia a ridosso della stazione che nell’area più vicina al cubo scolastico: anche questa negli ultimi giorni protagonista di nuove segnalazioni di degrado e di frequentazioni all’insegna dello smercio di stupefacenti.

Dalle ricostruzioni avvenute dopo i fatti era arrivato a Cesena per ritirare il suo permesso di soggiorno appena rinnovato A.G.M., 25enne della Nuova Guinea. Alla vista delle divise ha cercato prima di sottrarsi al controllo e poi è scappato. I poliziotti si sono portati al suo inseguimento e il giovane è stato bloccato qualche centinaio di metri più in là rispetto alla stazione: nella parte centrale di via Angeloni. In tasca aveva 14 grammi di hashish. Che uniti alla resistenza a pubblico ufficiale dovuta alla fuga e al tentativo di strattonare gli agenti per divincolarsi gli sono valsi le manette.

Il giorno dopo, difeso dall’avvocato Enrico Ranieri, il giovane si è visto convalidare l’arresto dal giudice Serena Chimichi. Alla quale ha “spiegato” di essere per la maggior parte del tempo al lavoro sulle piattaforme di estrazione del gas e di avere con sé quella droga non per spacciarla ma per uso personale. È tornato libero in attesa del giudizio direttissimo che verrà celebrato a metà giugno.