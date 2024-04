Tenta di rapire i figli: arrestato a Cesena per atti persecutori verso la ex moglie

A Cesena aveva vissuto per molto tempo visto che i suoi figli, ancora piccoli, sono cesenati ed italiani. Poi si era allontanato tornando in Albania dopo una burrascosa separazione dalla moglie. Nei giorni scorsi è tornato con in testa una idea ben determinata: sottrarre i piccoli alla madre (a cui sono affidati) per portarli con sé in Albania e non farli mai più rivedere alla (ormai ex) compagna.

L’uomo è stato arrestato dagli uomini del Commissariato di polizia di Cesena con l’accusa di atti persecutori: per raggiungere i figli e strapparli alla madre aveva iniziato un pressing (quanto meno verbalmente) violento e che, codice alla mano, se porterà ad una condanna, rientra nella fattispecie di legge dello stalking.

Il caso ha preso vita in una porzione della periferia cesenate tra le più vicine al centro. È qui che la donna vive con i figli: da sola da quando il marito è tornato in Albania. Negli ultimi periodi l’uomo, dopo essere stato per un po’ senza prendere contatto con la famiglia in Italia, ha iniziato a scrivere via whatsapp alla donna, minacciandola, insultandola e lasciando trasparire come il suo progetto potesse essere quello di rientrare in Italia con l’unico scopo di portare i figli con sé. Anche se fosse stato necessario l’uso della forza.

La polizia è stata avvisata dell’evoluzione della situazione quando l’uomo è sbarcato in Italia con un aereo ed è arrivato a Cesena: sottolineando l’intento di mettere in atto il suo piano.

Si è presentato alla porta ed ha iniziato a voler strappare i figli alla donna che a quel punto ha chiamato il 113.

L’uomo alla vista delle divise non ha minimamente indietreggiato nelle sue intenzioni. Con gli agenti che si sono visti a quel punto costretti a far scattare le manette.

Dopo un paio di notti in cella come disposto dal pubblico ministero Andrea Marchini, all’udienza svolta nel carcere di Forlì l’arresto dell’uomo (difeso dall’avvocato Michela Bravi) è stato convalidato dal gip Ilaria Rosati.

Sia l’accusa che la difesa per lui hanno chiesto la scarcerazione con lo stesso tipo di misura cautelare, poi concessa dal giudice. Divieto di avvicinamento alla donna e divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo. Anche con l’utilizzo di messaggeria telefonica e telematica.

Questo fino a quando non verrà sottoposto al giudizio per gli atti persecutori di cui è accusato: cosa che non avverrà prima di un paio d’anni, in sede preliminare ed in tribunale a Forlì.

Una volta scarcerato l’uomo si è imbarcato nuovamente in aereo ed ha fatto ritorno in Albania.