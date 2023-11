TedX Cesena: grande serata di arte, scienza e tecnologia in un unico palcoscenico

Nella splendida cornice del TEDx Cesena, che ha avuto luogo ieri, 28 novembre, per la sua settima edizione, si è verificato un evento senza precedenti che ha unito arte, scienza e tecnologia in un unico palcoscenico. L’azienda cesenate Vibre, con il suo rivoluzionario progetto BrainArt, ha introdotto un’incredibile innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

L’innovazione di BrainArt

BrainArt, un prodotto d’avanguardia nel settore delle interfacce neurali di Vibre, ha presentato un sistema basato sull’intelligenza artificiale capace di catturare e trasformare in immagini le sensazioni e le emozioni evocate dai discorsi degli speaker. Solitamente BrainArt basa le sue creazioni artistiche sull’analisi dei segnali cerebrali durante una qualsiasi esperienza, come l’ascolto di un brano musicale, traendone informazioni sulle emozioni suscitate dall’esperienza stessa. Questa volta, il sistema ha analizzato l’intero discorso di ciascuno speaker per dedurre informazioni legate a sensazioni ed emozioni, creando un’espressione visiva unica di ogni presentazione.

La magia di ABRACADABRA

Sotto il tema “ABRACADABRA”, l’evento ha visto la trasformazione di parole in immagini. BrainArt ha interpretato le emozioni e le sensazioni che il discorso di ogni relatore suscitava. La tecnologia ha analizzato ogni discorso, codificando i sentimenti in parametri visivi quali colore, complessità e stile, culminando nella creazione di un’immagine allegorica che riassumeva l’essenza di ogni presentazione.

Una galleria di voci e visioni

Al termine di ogni talk, dietro lo speaker appariva l’immagine generata, offrendo un duplice spettacolo: l’oratoria e la sua traduzione visiva. Questa evoluzione di BrainArt, nata nel 2018 e che ha attirato l’attenzione di volti noti nel panorama televisivo italiano, ha ora raggiunto una nuova frontiera, passando da quadri astratti a immagini realistiche, interpretando emozioni non solo da segnali cerebrali ma direttamente dai discorsi.

Gli speaker e le loro visioni

Tra gli speaker illustri, vi erano Andrea Accomazzo, Monica Colombera, Luca Baraldi, Alice Boyd, Giovanni Siri, Andrew Campbell Halavais, Mia Canestrini e Francesco Tesei. Ognuno ha visto la propria voce trasformata in un’immagine unica, un ponte tra il loro pensiero e un’arte visiva innovativa.

La magia della scienza e dello stupore

Raffaele Salvemini, co-fondatore di Vibre, ha sottolineato come questa innovazione rappresenti un salto qualitativo nella fusione di tecnologia e esperienza umana. La collaborazione con TEDx ha permesso a BrainArt di superare i confini tradizionali, creando un’esperienza multisensoriale che ha lasciato il pubblico in totale stupore.

In questo incrocio magico tra scienza e creatività, BrainArt ha dimostrato che la vera magia risiede nell’unire l’incredibile potere dell’intelligenza umana con le meraviglie della tecnologia. Non è solo scienza; è un invito a stupirsi, a credere che il futuro possa essere così sorprendentemente tangibile, quasi magico.