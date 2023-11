Teatro strapieno al Campino per discutere dell’alluvione di Cesena e chiarire dubbi e paure

Quasi non bastava lunedì sera il teatrino della parrocchia di San Rocco a contenere tutto il pubblico accorso per partecipare all’assemblea organizzata dal Quartiere Oltresavio e dal Comitato alluvionati per discutere del dopo alluvione guardando in particolare al Campino (San Rocco) e della area Ponte Vecchio-Borgo Paglia. Sul palco il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora Francesca Lucchi per il Comune, la consigliera regionale Lia Montalti e Piero Tabellini, Sara Vannoni e Morena Battistini dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

È stato un confronto franco, a tratti acceso ma mai incivile. E se qualcuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni c’è anche chi a fine serata pur senza risparmiare critiche ha ringraziato perché «ho imparato cose che non sapevo».

Il sindaco Enzo Lattuca che ha fatto una panoramica delle tre fase della ricostruzione: la prima, quella delle somme urgenze in via di completamento, la seconda quella degli interventi urgenti, mentre la terza fase sarà quella della ricostruzione vera e propria. «Adesso lavoriamo per ripristinare quello che c’era prima dell’alluvione - ha avvisato Lattuca -, ma abbiamo capito che quello che c’era prima non basta e dobbiamo prepararci a fare di più, consapevoli che serviranno tempo e tanti soldi». Sul tema indennizzi segnala due temi ancora aperti: «Il tetto dei 20mila euro che se per alcune famiglie è sufficiente, per altre e per alcuni condomini è solo una piccola porzione del danno». La richiesta di prevedere la possibilità del credito d’imposta sembra essere stata accolta nella legge di bilancio, Lattuca si dice fiducioso, ma avverte: «avremo certezze verso Natale» L’altra questione è quella dei mobili «che si possono inserire nella perizia ma per cui ancora non c’è copertura». A Montalti il compito di spiegare il provvedimento regionale per le auto alluvionate.

Tampellini dell’agenzia regionale ha invece cercato di trasferire le complessità degli interventi su un fiume come il Savio: a chi auspicava dragaggi del fiume o un innalzamento degli argini ha spiegato che i primi raramente si fanno e che i secondi vanno studiati per l’intera estensione del fiume per evitare che mettendo in sicurezza qualcuno si finisca con l’aumentare il pericolo per qualcun altro. Ha anche chiarito alcuni degli spetti dell’alluvione che tanto fanno discutere in queste zone: il tratto di argine lungo via Misano più basso, l’acqua entrata in via Roversano proprio dove si interrompeva il muro in cemento fatto realizzare ai proprietari delle case: «Non sono state delle debolezze locali a causare l’alluvione - ha detto Tampellini -. Il problema era molto più grande. Se non ci fosse stato l’avvallamento sull’argine l’acqua sarebbe uscita lo stesso, magari qualche minuto dopo, ma ne sarebbe uscita comunque tantissima. E in via Roversano il muro in cemento non stato sormontato solo perché l’acqua lo ha aggirato». «Non dimentichiamo che quello che è accaduto non ha precedenti storici - esorta il sindaco -. Se ce ne dimentichiamo non solo non capiamo la portata di quello che è successo ma non siamo nemmeno pronti ad affrontare il futuro». La straordinarietà dell’accaduto è un punto su cui Lattuca torna anche rispondendo a chi lo critica dicendo di non essere stato avvisato: «Abbiamo avuto meno di un’ora da quando ci hanno avvisato che il fiume sarebbe esondato in centro. Abbiamo fatto il possibile, e in futuro dovremo fare di più per avvisare meglio, ma anche per fare in modo che le allerte vengano prese sul serio».