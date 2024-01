Il Team Esports ufficiale del Cesena Fc apre le selezioni per la stagione 2024. L’evento di selezione si terrà martedì 30 e mercoledì 31 gennaio nella Club House all’interno dello stadio Manuzzi. Saranno presenti all’evento anche i bianconeri Berti, Shpendi, Francesconi e Silvestri. La selezione sarà curata, come lo scorso anno, da WeArena Entertainment, che svolge il ruolo di gestione del Team e-sports per il Cesena FC. Clicca qui per iscriverti alla selezione.