Tari in Emilia-Romagna: Cesena è il capoluogo meno caro della regione

In Emilia-Romagna la spesa media per la gestione dei rifiuti urbani è di 284 euro all’anno, in aumento del 3,2% rispetto al 2024 quando le famiglie ne spendevano 275.

Il dato emerge dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, che ha analizzato le tariffe applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, prendendo come riferimento una famiglia tipo di tre persone con una casa di proprietà di 100 metri quadri. In regione, Cesena è il capoluogo meno caro con una tariffa media di 246 euro, mentre a Ferrara se ne pagano 341. Le variazioni più marcate della spesa in regione si osservano a Reggio Emilia (+15,1%) e Ferrara (+13,8%), mentre il calo maggiore si registra a Modena (-12,3%).

La regione si caratterizza per una spesa molto al di sotto della media nazionale, che è di 340 euro all’anno, e per uno dei più elevati livelli di raccolta differenziata. La raccolta differenziata in Emilia-Romagna si attesta al 77,1%, sopra la media nazionale del 66,6%.