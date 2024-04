Suicidio assistito ed altri diritti: anche a Forlì-Cesena è nata la “Cellula Coscioni”

Si è costituita formalmente due sere fa la “Cellula Coscioni” di Forlì-Cesena, seconda della Romagna dopo quella di Rimini. Fa parte dell’associazione fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica, scomparso nel 2006. Ha tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e dei diritti umani, in particolare il diritto alla scienza, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici.

Le raccolte firme del 2021 per il referendum sull’eutanasia legale e del 2023 per a proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito hanno incoraggiato alcuni attivisti a promuovere la costituzione di una casa per i cittadini della provincia di Forlì-Cesena che vogliano impegnarsi sui temi della bioetica, delle libertà, dei diritti civili ed il percorso ha trovato realizzazione nell’approvazione dello Statuto e degli organi della “Cellula”.

Luigi Di Placido, che la coordina (la vice è invece Giada Severi e il tesoriere Andrea Ansalone), si dichiara «aperto al coinvolgimento di chiunque voglia, insieme a noi, riattivare la democrazia rappresentativa, perché il Parlamento e le istituzioni garantiscano l’esercizio di diritti che continuano a essere spesso negati. Ci attiveremo sui vari temi in cui è impegnata l’associazione “Luca Coscioni”: la partecipazione democratica, con l’esperienza delle assemblee di cittadini estratti a sorte, la piena attuazione della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la gestazione solidale per altri, le cure palliative, la legalizzazione della cannabis, la legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” e il fine vita, per citarne alcuni».

Plinio Spinatelli, coordinatore della “Cellula Coscioni” di Rimini, ricorda che «La Regione ha garantito la possibilità di ottenere il suicidio medicalmente assistito, ossia la procedura di auto somministrazione di un farmaco letale, in tempi certi entro 42 giorni dalla presentazione della richiesta, ma potrebbe essere annullata a ogni cambio di amministrazione» e quindi sollecita una legge statale.