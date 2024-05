Studenti e professori a Cesena protagonisti di sport agonistico ed inclusivo

Il duplice scopo dell’iniziativa è stato pienamente raggiunto. Praticare discipline sportive che tutti possano giocare e farlo in una maniera che sia agonisticamente probante per tutti, nessuno escluso.

Alla fine il Liceo Righi si è imposto per 2-1 nei match delle specifiche discipline ma soprattutto, a fil di sirena ed all’ultimo secondo, la rappresentativa degli studenti si è imposta di misura su quella degli insegnanti a “calcio camminato”.

Per tutta la mattinata di ieri al Mini Palazzetto “Paolo Paganelli” si sono svolti gli “All-in games”: competizioni sportive atto conclusivo di un percorso di inclusione realizzato dall’istituto “Versari Macrelli” invitando il Liceo Righi: con lo scopo di riflettere sul tema della produttiva convivenza delle differenze e delle diversità che caratterizzano ogni studente e studentessa e arricchiscono l’intera comunità scolastica.

Le squadre del Righi e del Macrelli si sono sfidate su tre discipline sportive adattate e integrate: il torball, il baskin e il walking football. La preparazione del torneo finale di ieri prevedeva una serie di azioni che nel corso di questi mesi hanno coinvolto i docenti e gli studenti di tutti gli indirizzi: i professori di scienze motorie avevano preparato gli studenti e le studentesse delle varie classi sulla teoria e la pratica degli sport adattati e selezionato gli atleti e le atlete partecipanti. Da parte loro, gli studenti dell’indirizzo cultura e spettacolo e commerciale-marketing hanno definito il piano di comunicazione e lo stanno realizzando e garantendo anche le riprese dell’evento e le dirette sui canali social dell’Istituto. L’indirizzo commerciale-grafico ha realizzato le locandine e i volantini promozionali con il logo creato per la prima edizione e gli studenti dell’indirizzo dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale partecipano ad una ricerca sperimentale del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, che vuole indagare gli atteggiamenti nei confronti della disabilità e come l’evento possa modificarli; l’indirizzo commerciale-wellness si è occupato dell’organizzazione pre-evento, dell’accoglienza e della logistica.