Strada chiusa a San Vittore di Cesena per proteggere l’uscita degli alunni delle elementari

Continuano le operazioni in città per mettere in sicurezza l’ingresso e l’uscita da scuola degli alunni e degli studenti: soprattutto nei plessi frequentati dai più giovani.

Una cosa simile era già stata fatta alla media Plauto, con delle barriere di cemento a stringere il flusso dei veicoli a ridosso dell’ingresso principale della scuola; e lo stesso è accaduto alla scuola elementare delle Vigne con iniziative sperimentali di protezione dell’ingresso negli orari di utilizzo.

Da lunedì un sistema di protezione degli studenti entrerà in funzione anche davanti alla nuova scuola Giovanni Pascoli di San Vittore.

La parte davanti al plesso di recente inaugurazione diventerà “Strada scolastica”: i cui verrà bloccato temporaneamente il traffico degli autoveicoli in modo che tutti possano muoversi in maggior sicurezza a piedi. La chiusura totale sarà per pochi minuti al giorno e solo nei giorni di apertura della scuola: esattamente tra le 8 e le 8:20 al mattino e tra le 13 e le 13:20 nel primo pomeriggio.

Ci saranno dei volontari (spesso reperiti tra i genitori) che collocheranno delle transenne. Barriere saranno posizionate tra la fine di via Todi all’angolo con via Orvieto e all’incrocio tra via Spoleto e via Norcia. Transenne che saranno poi rimosse al termine dell’orario di ingresso e di uscita dal plesso.

Il tutto inizierà da lunedì 18 marzo. Con la polizia locale che nei primi giorni dell’iniziativa farà monitoraggio ed i bambini che a turno, classe per classe, formeranno nei primi giorni una catena umana, una “transenna bambina” (così è stata chiamata) per una sorta di flash mob che sarà anche canoro) a sottolineare l’importanza della nuova iniziativa e della sicurezza stradale.