Strada aperta di giorno, ma solo se c’è brutto tempo: protesta per i Mandrioli

Le “strane” chiusure della strada del passo dei Mandrioli scatenano una interpellanza a risposta scritta da parte del consigliere provinciale Lucio Moretti di Fratelli d’Italia, indirizzata al presidente dell’ente Enzo Lattuca.

Ai Mandrioli i nuovi lavori vanno avanti da un mese e il traguardo era stato fissato inizialmente per la fine di questa settimana.

Ma al consigliere fa specie che la strada sia stata chiusa dalle 8 alle 18 solo i giorni in cui la ditta poteva lavorare per la messa in sicurezza. Per il resto, aperta per maltempo.

«Per quali motivi - chiede Moretti - il passo sia stato chiuso per un intero mese nei giorni di sole e aperto nei giorni di pioggia e non si sia trovato un giusto compromesso che permettesse comunque di poter transitare almeno nei weekend e nei giorni festivi». Inoltre il consigliere provinciale presuppone che «la situazione non sia così grave», visto che il traffico veniva consentito solo con il brutto tempo.

Oltretutto sui social network ci sono state anche parecchie lamentele perché le segnalazioni di apertura non erano particolarmente puntuali ed è anche capitato che non fossero quelle annunciate nei giorni precedenti, con automobilisti che si sono trovati la strada chiusa a sorpresa.

Moretti sottolinea che il traffico è rimasto chiuso anche per il ponte del primo novembre e nei weekend «e questo scoraggia i turisti a trascorrere i fine settimana nel territorio del Casentino nel periodo autunnale in cui il territorio è particolarmente attrattivo per il foliage, per le sagre, per la raccolta di funghi e castagne; oltre ai disagi provocati a tutte le attività economiche tra la Toscana e la Romagna».

E in una prospettiva più ampia, Moretti chiede «di mettere mano una volta per tutte e in maniera definitiva alla risoluzione del problema della sicurezza, creando un tavolo tra Provincia di Forlì-Cesena e Regione Toscana».