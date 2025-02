Storie di nonni che non ci cascano: a Cesena incontri anti-raggiro a San Giorgio e Settecrociari

È uno dei progetti avviati dalla Polizia Locale di Cesena, d’intesa con l’Amministrazione comunale, più apprezzati dalla collettività. Si tratta del Controllo di vicinato, forma di partecipazione attiva dei cittadini all’osservazione del territorio, in ottica di prevenzione, che continua ad interessare cesenati che, in modo del tutto volontario, si mettono a disposizione per la sicurezza della zona in cui risiedono. Nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio, gli agenti del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore hanno coordinato due incontri a cui hanno preso parte le volontarie e i volontari di San Giorgio e di Settecrociari. Nell’ambito della stessa serata inoltre si è parlato di truffe e tentativi di frode creando una connessione con il nuovo progetto ‘Nonni al riparo’.

Oltre alla vicecomandante Laura Gennaretti, all’assemblea pubblica hanno preso parte il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Macerone Irene Paternostro e il Commissario Paolo Molari. Presente inoltre anche il Coordinatore del Collegio dei presidenti di quartiere Sanzio Bissoni.

“Fare prevenzione – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – è una delle attività principali della Polizia locale che proprio in queste settimane ha avviato una serie di incontri informativi rivolti a una fascia determinata della popolazione cesenate, quella più anziana. Affiancare i nostri nonni e i cittadini più fragili fornendo loro tutti gli strumenti per riuscire a smascherare con facilità un tentativo di frode è un dovere del nostro corpo di Polizia, oltre che delle altre forze dell’ordine. A ‘Nonni al riparo’, che nel corso dei primi due incontri ha già ottenuto un grande apprezzamento da cittadini, quartieri e operatori dei centri anziani, si affianca l’ormai consolidato ‘Controllo di vicinato’ che promuoviamo da anni sull’intero territorio cittadino attraverso la piena e sinergica collaborazione tra Polizia locale e i cittadini che segnalano episodi o movimenti sospetti. Obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare e stimolare l’idea di co-costruzione della sicurezza locale, nel rispetto dei diversi ruoli delle istituzioni e delle comunità”.

Nella serata di ieri sono stati elencati i raggiri più diffusi, dalle telefonate in cui questi soggetti chiedono denaro in contanti, alla sottrazione illecita di dati sensibili. Gli incontri sono stati arricchiti dalla testimonianza diretta di due nonni che hanno condiviso la propria esperienza. In entrambi i casi i truffatori però hanno dovuto fare i conti con un interlocutore ben accorto e consapevole che fin da subito ha scelto di farsi affiancare da un familiare al fine di farsi assistere nella gestione della situazione creata. L’invito della Polizia Locale è di avviare sempre opportune verifiche prima di cedere a eventuali richieste anche chiamando direttamente i Comandi.