Stillicidio di furti in casa a Cesena: presa di mira la frazione di Borello

Stillicidio di furti nella abitazioni. Le bande di ladri specializzate in colpi in appartamento continuano a muoversi per le frazioni prendendo di mira intere zone residenziali senza neppure attendere il cuore della notte, ma iniziando i furti già nel tardo pomeriggio, al calar del buio, incuranti anche del fatto che in casa ci siano delle persone che possano eventualmente smascherarli e chiamare l’aiuto delle forze dell’ordine.

Dopo che la scorsa settimana era stata presa di mira Calisese (dove i soliti ignoti sono stati anche ripresi in più momenti dalle telecamere di sicurezza private di alcune case colpite) questa volta ad inizio weekend la maggior parte delle problematiche le hanno subite i residenti di alcune aree specifiche di Borello.

Dove un gruppo non visto da nessuno di malintenzionati (l’idea delle investigazioni in atto è che fossero almeno in due a muoversi nell’ombra per rubare) si è concentrato in particolar modo nella zona di via Gallo. Qui sono state prese di mira le abitazioni private di due imprenditori: uno con azienda nella zona, a non molta distanza dalla sua casa, l’altro normalmente al lavoro a San Mauro in Valle.

Nella prima abitazione i ladri sono entrati attorno alle 17 facendo incetta di quanto trovato di prezioso sul loro cammino. Cercavano oro e gioielli e per trovarli, dopo aver scardinato una finestra per entrare, hanno messo a soqquadro l’intera abitazione. A poca distanza il secondo colpo: in una casa singola sempre di via Gallo dove (spiega il proprietario) «...Probabilmente sono stati disturbati dalla presenza in casa di tanti miei vicini le cui finestre si affacciano alla mia residenza. Hanno comunque setacciato e buttato all’aria quanto potevano, trovando da portar via un anello in oro che era tenuto dentro ad un cassetto».

Ancora pochi metri di distanza e, si presume lo stesso gruppo di ladri, si è concentrato su un intero condominio a ferro di cavallo posto lungo la via.

In alcune delle case i ladri non sono riusciti ad entrate perché porte e finestre hanno resistito ai tentativi di forzatura. In altre abitazioni dello stesso stabile invece oltre a spaccare gli infissi i ladri hanno setacciato con cura ogni ambiente, arrivando anche a spostare armadi a muro alla ricerca di casseforti da aprire o di nascondigli dove vengono tenuti ori e contanti.

In un arco temporale tra le 18.15 e le 19 i ladri si sono poi spostati qualche metro più in là, nella zona tra la via Stornite e la via Colombarona. Qui hanno sfondato persiane e forzato una porta finestra di un terrazzo per entrare in una casa e setacciare, a caccia di bottino Si sono allontanati subito forse perché al piano di sotto, in tavernetta, stavano trascorrendo il pomeriggio assieme alcuni adolescenti. Il cui vociare deve aver convinto i ladri a desistere. Il tentativo di furto non è stato scoperto dai ragazzi, ma dai proprietari di casa una volta rientrati.