Stalking, troppo vicino alla sua ex a Cesena e suona il braccialetto elettronico: assolto

Assolto per tenuità del fatto. Non si era recato in quella zona per “insidiare” la sua ex moglie dalla quale deve tenersi lontano e per la quale si sposta munito di braccialetto elettronico. Lo aveva fatto per incontrare amici e senza avvedersi della distanza che lo separava dalla casa della sua ex.

Il 38enne, che era stato arrestato la scorsa settimana dalla polizia perché il segnale Gps del braccialetto elettronico lo collocava a 320 metri dalla casa della sua ex moglie, è stato assolto ieri (difeso dall’avvocato Giulio Cola) nell’ambito del processo per direttissima che si è celebrato davanti al giudice Federico Casalboni.

Dopo le manette, la Procura (pm Daniela Pesaresi) per lui aveva chiesto 4 mesi di pena. Ma, in rito abbreviato, l’uomo ha evidenziato la sua buona fede nell’errore di essersi avvicinato a meno di 500 metri da casa, recandosi al parco della sede Ausl di corso Cavour.