Stalking alla ex: arrestato a Cesena

Negli ultimi tre mesi è il quarto caso simile nel Cesenate, a testimonianza del fatto che la piaga delle violenze contro le donne, da parte di compagni o ex tali, continua ad essere una piaga in crescita.

Nelle primissime ore di mercoledì i carabinieri della compagnia di Cesena sono dovuti intervenire in “codice rosso” ed arrestare un uomo, originario della Puglia ma residente nel cesenate, resosi responsabile di atti di stalking nei confronti della ex fidanzata.

Una storia, quella tra i due, durata a lungo ma che si è chiusa già da qualche tempo e della cui fine l’uomo ora ammanettato ed in attesa di giudizio non si è in alcuna maniera rassegnato anzi, ha continuato ad opprimere la sua ex compagna, di poco più giovane di lui, per cercare in maniera violenta ed opprimente di riallacciare quel rapporto che invece non esiste più.

L’ultimo episodio , che ha fatto scattare le manette, è arrivato in un contesto in cui la donna aveva già segnalato alle forze dell’ordine il comportamento violento ed oppressivo da parte del suo ex.

Quando la vittima ha avuto la percezione che lui si stesse nuovamente riavvicinando a lei con intenti potenzialmente pericolosi per la sua incolumità, la donna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, materializzatosi sotto forma di una pattuglia dell’Arma di Cesena.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità inquirente che ne ha disposto la reclusione ai domiciliari in attesa di comparire davanti al gip per la convalida delle manette. Cosa che avverrà nel pomeriggio di oggi in Tribunale a Forlì.