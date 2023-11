Sport e finanziamenti regionali: Maratona Alzheimer prima tra i progetti sostenuti in provincia

Crescono nel 2023, rispetto allo scorso anno, gli eventi proposti da associazioni e società sportive sostenuti dalla Regione: tornei di calcio, di volley, gare di ciclismo, feste dello sport, di atletica, rugby, pattinaggio, nuoto, ma anche maratone per adulti e bambini.

Un ventaglio molto ampio di manifestazioni che vedono al centro altrettante discipline sportive, di cui diverse paralimpiche, per promuovere l’attività sportiva e la salute.

Sono 88 (su 174 domande) le iniziative per la promozione dell’attività motoria ammesse al finanziamento e sostenute dalla Regione con oltre un milione di euro (1.046.700). Il bando regionale prevedeva inizialmente una dotazione di 546.700 euro, aumentata poi di ulteriori 500mila euro, in sede di assestamento di bilancio, per rispondere alle numerose richieste. Anche se non c’è stato spazio per tutti.

In provincia di Forlì-Cesena sono stati finanziati 11 progetti per 122.150 euro complessivi.

Finanziati

La prima della lista, risultata anche prima in graduatoria regionale tra i progetti finanziabili, è stata l’Asd Maratona Alzheimer che per la 12ª edizione della manifestazione ha ottenuto un contributo di 15 mila euro.

In ordine decrescente di classifica si trovano Us Dilettantistica San Marco che per “Sportiamo: lo sport per crescere insieme” è stata finanziata per poco più di 12 mila euro.

Seguono il Rugby Forlì 1979 Asd con il “Rugby per tutti” (6.000 euro), L’Asd Time To Move per l’edizione 2023 di Cesena in Wellness (15.000), il Csi di Cesena con Noi CsiAmo “Sport for children” che ha ottenuto poco più di 11.500 euro, l’Aics Sport Village per la 32ª edizione dei suoi campionati sportivi “Verde Azzurro” (15.000 euro), l’Asd Polisportiva Nob Club di San Mauro Pascoli per il Duathlon for children (poco meno di 14.000 euro), l’Associazione sportiva dilettantistica San Carlo che per la festa del Wellness in frazione ha ottenuto poco meno di 5.000 euro, la società sportiva Golden Age di Cesena che per “The Week” 2023 ha avuto 15.000 euro, il gruppo podistico Endas Cesena che ha avuto 9.700 euro per la 49ª Notturna di San Giovanni e l’associazione dilettantistica sportiva Corri Forrest di Castrocaro Terra Del Sole che per l’edizione di “Fuga Forrest” ha ottenuto poco meno di 4.000 euro.

Fuori graduatoria

Sono molti anche i progetti provinciali che per motivi differenti sono finiti fuori dalla classifica dei finanziabili e non hanno avuto contributi alle spese sostenute.

La prima provinciale degli esclusi è stata l’Atletica Endas con “Tutti ai blocchi di partenza” non finanziata per esaurimento delle risorse disponibili. Poi, sempre a scendere in graduatoria, c’è il Cesena Rugby 1970 con “In meta per la solidarietà” (esaurimento risorse), l’Around Sport di Cesena con “Road to Europe” ossia il titolo europeo Ebu dei Pesi Medi (esaurimento risorse), la società sportiva tennis Villa Carpena che ha organizzato Tennis Europe Under 12 femminile “Quarto memorial Gaio Camporesi” (esaurimento risorse) , l’Asd Bakia di Cesenatico per il 1° Trofeo Nazionale di Calcio integrato/inclusivo (risorse esaurite), la SkateShool provinciale con “Skate For Fun” (la domanda non era ammissibile perché non ha raggiunto il punteggio minimo), il Budokan Karate di San Mauro Pascoli con il 7° Trofeo Budokan (niente punteggio minimo), l’Endas Cesena con “Mind & Body Day” (niente punteggio minimo), ed il Basket Forlì col progetto di educazione socio culturale delle diversità la cui domanda era priva della necessaria firma digitale.