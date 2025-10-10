Spaccio “al dettaglio” dall’Albania in Romagna: altri 2 arrestati a Cesena

Dalla Riviera, dove ha operato prevalentemente nell’estate, ora la banda albanese che manda in Romagna “cavalli dello spaccio” di cocaina è tornata ad agire nell’entroterra, più ricco di clienti nel periodo invernale. I carabinieri della compagnia di Cesena, due pomeriggi fa in zona centrale, hanno intercettato due persone arrestandole.

La dinamica è sempre la stessa da oltre un anno. Si tratta di giovani appena arrivati in Romagna e che non parlano neppure l’italiano, ma hanno le istruzioni giuste per riuscire ad essere contattati dalla clientela locale dello sballo.

Per cercare di passare inosservati ai controlli sugli alloggi in hotel e residence questa volta i due erano da pochi giorni ospiti di due distinti alberghi di Rimini. I carabinieri li hanno visti aggirarsi con fare sospetto lungo viale Mazzoni. E li hanno fermati.

Addosso avevano una trentina di grammi di cocaina a testa (e uno dei due una somma di 650 euro in contanti). Droga in parte già divisa in dosi pronte per lo smercio, in parte ancora a forma di “sasso”, da poter ulteriormente tagliare prima di essere consumata.

Dopo una notte in cella di sicurezza a disposizione della magistratura inquirente E.C., 24enne normalmente tassista in Albania, e I.L, 31enne disoccupato, ieri sono comparsi nell’aula del giudice Marco De Leva (pm Francesco Buzzi). Difesi dall’avvocato Grisela Mesi, il loro arresto è stato convalidato ed attenderanno il rito direttissimo per le accuse di spaccio con obbligo di firma.