Soste sui marciapiedi e in doppia fila nel mirino: a Cesena arriva lo “scout speed” per filmare le infrazioni

Il Comando ‘Fiorini’ della Polizia Locale di Cesena si è dotato di una nuova apparecchiatura di controllo e di lettura delle targhe necessaria al rilevamento delle infrazioni del Codice della strada. Si tratta dello ‘scout speed’, dispositivo installato a bordo di un mezzo in dotazione alla Polizia locale e costituito da una telecamera in grado di rilevare, in tempo reale, infrazioni evidenti come, ad esempio, le soste irregolari sui marciapiedi, in doppia fila o in corrispondenza di attraversamenti pedonali, ed altre. In sostanza le violazioni diffuse che si accomunano nella nozione di “sosta selvaggia”. Le infrazioni, una volta accertate, saranno poi oggetto di relativa sanzione che verrà notificata al proprietario del veicolo.

“Questa nuova strumentazione elettronica – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – sarà un vero e proprio supporto per gli agenti. Se da un lato darà modo alla pattuglia di contrastare più velocemente e di conseguenza prevenire efficacemente le violazioni del Codice della Strada, dall’altra la sua presenza indurrà i cittadini a prestare molta attenzione alle norme che regolano la viabilità urbana e la sicurezza stradale. La sua introduzione infatti deve essere intesa non tanto come un ‘nemico’ ma come un occhio vigile teso a garantire ordine, soprattutto nelle zone più sensibili della città e nei tratti stradali maggiormente trafficati in determinati momenti della giornata che presentano un’alta incidentalità. ‘Scout speed’ fa dunque parte della continua attività di sensibilizzazione che la nostra Polizia locale porta avanti in diversi modi, con incontri nelle scuole e in sedi pubbliche oppure tramite mirate campagne informative”.

Ma come funziona? “Questo nuovo strumento – prosegue l’assessore – consentirà agli agenti di Polizia Locale di effettuare foto e registrazioni video per la successiva contestazione di infrazioni inerenti al divieto di sosta e fermata. Dopo aver verificato l’infrazione si procederà con la formalizzazione della sanzione e la compilazione del verbale digitale che sarà inviato direttamente all’intestatario del veicolo attraverso i normali canali di notifica, ossia tramite il sistema SEND, già in funzione da oltre un anno. Il destinatario della sanzione avrà comunque sempre la possibilità di consultare online il verbale redatto visualizzando il materiale fotografico che di fatto ne costituirà la prova. Il dispositivo consente quindi di svolgere rapidamente accertamenti multipli e verrà impegnato prevalentemente per contrastare i fenomeni di sosta selvaggia che si presentino sul territorio”.