Sorpreso al casello di Cesena Nord con oltre un etto di cocaina, 24enne arrestato

Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 24enne albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito da diversi servizi di controllo effettuati in zona Pievesestina e nelle vicinanze dei due caselli autostradali di Cesena e Cesena Nord.

Verso le ore 12.30 il giovane, a bordo di una Volkswagen Golf di colore grigio presa a noleggio, usciva dalla E45 dirigendosi verso il casello di “Cesena Nord” per entrare in autostrada. Proprio nei pressi del casello però il mezzo veniva fermato e sottoposto a controllo e perquisizione da parte della gazzella dell’Aliquota Radiomobile. Il giovane mostrava una evidente tensione tanto da indurre i militari a condurre il giovane e il mezzo su cui viaggiava in caserma per un controllo più approfondito. Giunti al Comando i carabinieri hanno rinvenuto, occultato all’interno del cruscotto, oltre 100 grammi di cocaina, in un unico pezzo.

L’autovettura, la sostanza stupefacente e il telefono in uso all’indagato sono state sottoposte a sequestro e custodite a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì. È quantificabile in oltre 10.000 euro il valore che lo stupefacente avrebbe fruttato una volta diviso per la vendita al dettaglio. Il giovane è stato subito dichiarato in stato di arresto e, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, tradotto presso la competente Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nei giorni successivi e nel corso della quale il Giudice del Tribunale, ha convalidato l’arresto e confermato a suo carico la custodia cautelare in carcere.