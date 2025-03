Daspo a 8 tifosi del Cesena, di cui uno con obbligo di firma. Riguarda in gran parte i tifosi bianconeri il provvedimento emanato oggi dalla Questura di Bologna dopo i disordini alla stazione del capoluogo in occasione delle gare Bologna-Parma ( 6 ottobre 2024) e Reggiana-Cesena (9 febbraio 2025). In totale sono stati emanati 13 daspo.