Sogliano, morta a 104 anni la più anziana della vallata del Rubicone

Morta la 104enne Fernanda Ranieri. La residente più anziana dell’area Rubicone sabato scorso è venuta a mancare. Era nata a Sogliano il 19 gennaio 1920 ed era vedova di Emilio Tomassini, deceduto nel 1995.

Fernanda Ranieri ha lavorato per tanti anni all’ufficio postale di Sogliano capoluogo e prestava poi servizio con dedizione presso la parrocchia di Sogliano. Questo fin tanto che era autonoma e in parrocchia era la persona addetta anche a tenere i conti in ordine.

Lascia nel dolore i figli Marco, Cesare, Anna Maria, Michele, il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti, altri parenti e tanti amici e conoscenti. Oggi pomeriggio, alla chiesa del Carmelo delle suore di Sogliano, si terrà un momento di preghiera con il rosario (alle 17,30 ) e la Messa (alle 18).

Il funerale si terrà domani, partendo alle 14 dall’ospedale Bufalini di Cesena per la Messa alle 15 nella parrocchia di Sogliano. Poi l’ultimo viaggio al cimitero locale.