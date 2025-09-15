Sogliano, il “Sentiero dei Pianeti” inaugura sabato 20 settembre

Ore 8:45 Ritrovo presso il Parco San Donato, saluti istituzionali e presentazione del progetto.Ore 10:00 Trekking inaugurale lungo il Sentiero dei Pianeti con Caveja Trek. Attività divulgative e momenti di approfondimento con astrofili e associazioni della Romagna.Ore 13:00 Conclusione del trekking e inizio della Festa dei Pianeti con pranzo presso l’Agriturismo Ca’ Poggio (su prenotazione).La partecipazione all’inaugurazione e al trekking è gratuita e aperta a tutti. Per vivere appieno l’esperienza si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Un invito, dunque, non solo a camminare, ma a lasciarsi guidare dalla curiosità, a volgere lo sguardo al cielo e a sentirsi parte di un universo infinito, a partire da un sentiero che nasce proprio nel cuore di Sogliano. Per maggiori informazioni inviare un’email a info@astrofilisoglianesi.it o contattare il 34710 38 294.