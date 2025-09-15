Sogliano, il “Sentiero dei Pianeti” inaugura sabato 20 settembre

Un viaggio nello spazio senza lasciare la terra. È questa l’esperienza che il Comune di Sogliano al Rubicone, insieme all’Associazione Astrofili Soglianesi “Vega”, offre a cittadini, famiglie, scuole e appassionati di natura e astronomia con l’inaugurazione del Sentiero dei Pianeti, in programma sabato 20 settembre dalle ore 8:45 alle 13:00, con partenza dal Parco San Donato.

Il Sentiero dei Pianeti è un percorso escursionistico-didattico lungo circa 7 km che unisce la bellezza dei paesaggi soglianesi al fascino del cosmo. Un metro equivale a un milione di chilometri: passo dopo passo, i visitatori possono così percorrere l’intero Sistema Solare in scala, esplorando undici stazioni tematiche dedicate al Sole, ai pianeti e ai principali corpi celesti. Ogni tappa è segnalata da grandi pannelli corredati da dati scientifici, curiosità e spettacolari immagini catturate dalle sonde spaziali.

Non si tratta solo di una camminata, ma di un’esperienza che intreccia scienza, natura e cultura: un’aula senza pareti, in cui il cielo, il mare e gli Appennini fanno da cornice a un percorso pensato per incuriosire, insegnare e meravigliare. Un’occasione speciale per vivere il territorio con occhi diversi, scoprendo il dialogo fra i panorami dell’Alto Rubicone e l’immensità dell’universo.

Il progetto nasce dalla sinergia tra il Comune e l’Associazione Astrofili Soglianesi “Vega”, che da anni promuove la cultura astronomica sul territorio. Il patrocinio della Unione Astrofili Italiani (UAI) conferma la rilevanza dell’iniziativa, che si pone come punto di riferimento a livello regionale e non solo.

L’inaugurazione sarà un evento partecipato e coinvolgente: dopo i saluti istituzionali, i partecipanti prenderanno parte a un trekking inaugurale guidato dal gruppo Caveja Trek, arricchito da racconti, spiegazioni e approfondimenti a cura degli astrofili e delle associazioni della Romagna. Un cammino che trasformerà il sentiero in un “planetario a cielo aperto”, dove ciascuno potrà riscoprire il piacere di osservare, stupirsi e fare domande.

Al termine del trekking, alle ore 13, la giornata proseguirà con la Festa dei Pianeti e un pranzo conviviale presso l’Agriturismo Ca’ Poggio (su prenotazione). Un momento per ritrovarsi insieme, condividere impressioni ed emozioni e continuare a parlare di stelle, pianeti e futuro.