Sogliano, cadono 96 millimetri di acqua: compromesso il raccolto del grano

SOGLIANO AL RUBICONE. Danni sui frutteti, sulle vigne e semine a rischio nei campi dell’Emilia-Romagna, dove le insistenti perturbazioni dell’ultima settimana hanno colpito il territorio da Piacenza alla Romagna. In particolare nella zona di Sogliano al Rubicone lunedì sono caduti 96 millimetri di acqua che non solo hanno costretto alla chiusura di un tratto della E45 ma hanno anche completamente “allettato” il grano compromettendone il raccolto. A dirlo è la Coldiretti Emilia-Romagna che oggi ha fatto il punto della situazione sui danni del settore.

«Le perturbazioni degli ultimi due giorni hanno reso la situazione particolarmente grave nel modenese, soprattutto nella zona di Vignola, celebre per le sue ciliegie. Le piogge torrenziali hanno provocato – informa Coldiretti Emilia Romagna – l’allagamento diffuso di campi, cortili e capezzagne rendendo impossibile l’accesso ai poderi, anche nei prossimi giorni, per effettuare la raccolta e le lavorazioni. Per le ciliegie, le cui varietà precoci sono in piena maturazione, il rischio è che l’eccesso di acqua (nel terreno ed atmosferica) provochi il fenomeno definito “cracking” cioè “spacco”, consistente nella rottura dell’epidermide che si verifica quando, in fase di maturazione, ci sono piogge molto intense e umidità atmosferica elevata rendendo di fatto il prodotto non commercializzabile con le conseguenti perdite economiche. Difficoltà anche per le coltivazioni di susine, pesche, kaki».

La situazione è grave in Valsamoggia, nel Bolognese, dove la pioggia torrenziale di lunedì ha danneggiato i vigneti e i frutteti, in particolar modo ciliegie e susine, mentre sono ancora sommersi campi di grano e orzo. Il nubifragio che si è abbattuto lunedì sulla zona di Rolo, nel Reggiano ha creato un notevole accumulo di acqua provocando l’allagamento diffuso di campi, vigneti, cortili e capezzagne rendendo impossibile l’accesso ai poderi, per effettuare la raccolta e le lavorazioni.

Il mais e le altre coltivazioni erbacee rischiano, in caso di ulteriori piogge, l’asfissia radicale per saturazione del terreno, mentre le rotoballe di fieno, causa gli allagamenti, impiegheranno tempi molto lunghi per essiccarsi con conseguenti rischi di muffe e marcescenze. Ancora – continua Coldiretti – in campagna si registrano allagamenti di cantine, seminterrati e capannoni.

Campi di soia e frumento allagati a Roncole Verdi, in provincia di Parma dopo le piogge torrenziali di ieri.

«L’agricoltura – ha detto il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri – è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dal maltempo che in Italia hanno superato nel 2023 i 6 miliardi di euro». Il monitoraggio dei danni prosegue anche nei prossimi giorni.