Sogliano al Rubicone, quasi 7,3 milioni di investimenti nel 2024

«Un bilancio ambizioso che tiene insieme la fase di ricostruzione post emergenza dell’alluvione di maggio 2023 e gli obiettivi di mandato in tema di opere pubbliche da realizzare e di processi da attivare e concludere.» Queste le parole della sindaca Tania Bocchini.

Complessivamente, per il bilancio di previsione per l'esercizio 2024, sono previsti circa 7.292.262,16 euro di investimenti. Di questi 4.880.000 euro sono contributi in conto capitale assegnati con ordinanza n.13/2023 dalla Struttura Commissariale, che finanziano 26 progetti di recupero e consolidamento del territorio comunale a seguito degli eventi emergenziali avvenuti nel mese di maggio scorso.

Valorizzazione del centro storico del capoluogo

Il primo intervento, per il quale l’Amministrazione Comunale ha già un progetto con uno studio di fattibilità realizzato nel 2023, finanziato per 700.000 euro, sarà la riqualificazione di Via Egisto Ricci che prevede la sistemazione dei parcheggi, la realizzazione di percorsi pedonali e la valorizzazione dei tre ingressi pedonali al centro storico. Ulteriori 110.000 euro per un arredo urbano artistico e multifunzione per le Piazze Mazzini, della Repubblica e Garibaldi definite “Porte della Cultura” e 70.000 euro per le dotazioni presso l’area di sosta camper in Via Ugo la Malfa.

Il secondo step interessa Via XX Settembre, per la quale il Comune ha finanziato uno studio di fattibilità per 8.000 euro, in questa area che è stata individuata come “Porta della Natura” per il suo affaccio panoramico sulla vallata arriviamo al 2024 pronti con le autorizzazioni per collocare la scultura del maestro Ilario Fioravanti “La Bambina che Legge”. Questi interventi, insieme alla rigenerazione dello Spazio Ex Trademar, dove si sta realizzando la nuova sede di Sogliano Ambiente Spa, miglioreranno il volto del paese.

Frazioni e borghi

L’Amministrazione Comunale prosegue nell’ascolto “ragionato” delle esigenze presentate dai cittadini. Attraverso questo bilancio verranno finanziate le opere di manutenzione e le dotazioni di arredo urbano e le strutture richieste dai cittadini ed in linea con i nostri obiettivi di mandato. Per l’anno 2024 sono previsti:

● 170.000,00 euro per il parcheggio di via Biancolino a Rontagnano;

● 220.000,00 euro per opere di verde pubblico ed annesso centro civico per la frazione di Bivio Montegelli;

● 25.000,00 euro per la riqualificazione di Piazza Pransani, a Bivio Montegelli

● 150.000,00 euro in accordo con la Provincia Forlì-Cesena per gli asfalti sulla SP139 Montepetra.

Inoltre il Comune ha mantenuto grande attenzione per le risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, del verde pubblico, degli impianti sportivi, e dell’edilizia scolastica creando appositi capitoli di bilancio per lavorare con agilità sia sul programmato che sulle “emergenze”.