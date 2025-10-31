Sogliano al Rubicone, la sindaca Bocchini: ”Orgogliosa del progetto della ex scuola Pascoli”

L’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone si è impegnata per restituire una nuova vita al centro storico, dopo che lo spostamento della scuola aveva contribuito ad un progressivo indebolimento delle dinamiche sociali e commerciali. Prima di intervenire con lavori pubblici o varianti di destinazione d’uso, si è investito sulla riconquista sociale dei luoghi. La Ex Scuola “Giovanni Pascoli” ne rappresenta un esempio: ogni giorno ospita attività che coinvolgono fasce di popolazione e interessi diversi. Un risultato reso possibile anche grazie alla Regione Emilia-Romagna “Concentro+” che ha orientato lo spazio verso funzioni educative. Nella palestra, negli spazi al piano terra si svolgono attività motorie promosse dalla Polisportiva Soglianese e iniziative rivolte alla tutela della salute pubblica. Non mancano i percorsi educativi: il laboratorio “Ammalati di Risate”, realizzato dall’Associazione “La Finestra”, l’APS DM con il progetto “Il teatro è memoria”, l’APS “La Tavolozza di Iride” che conduce un laboratorio sostenuto dall’Unione Rubicone e Mare con fondi regionali per le politiche giovanili, il corso di italiano per donne straniere e infine le attività di promozione dell’invecchiamento attivo quali il corso di memoria. Inoltre si sta per concludere la realizzazione della nuova Biblioteca Comunale, che sarà collocata al piano terra; una struttura che offrirà servizi educativi, culturali e sociali. La sindaca Tania Bocchini si è detta molto soddisfatta: «Sono stata orgogliosa di presentare a Marzabotto, davanti ai Comuni beneficiari del Bando Rigenerazione Urbana 2025, gli esiti di un lavoro partito fin dall’inizio del mandato. La storia della Ex Pascoli continua ad evolvere insieme alla comunità.»