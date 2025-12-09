Sogliano al Rubicone, iniziati i lavori alla SP79 di “Riopetra”: ecco i tratti interessati

Cesena
  • 09 dicembre 2025
La bonifica bellica perlustrativa della SP79
Sono iniziati oggi, martedì 9 dicembre, i lavori di ripristino della Strada Provinciale 79 “Riopetra”, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone.

L’intervento rientra nel piano complessivo finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità provinciale, che per la Provincia di Forlì-Cesena prevede opere per un totale di 65 milioni di euro, di cui 9 strade nel comprensorio cesenate.

Con un investimento di 1.250.000 euro, il cantiere interesserà tre tratti della SP79 che hanno subito significativi fenomeni franosi in seguito all’alluvione del maggio 2023. La ditta Isofond S.r.l. di Forlì, esecutrice dei lavori, ha concluso la scorsa settimana le operazioni preliminari di bonifica bellica perlustrativa, propedeutiche all’avvio delle opere di ripristino.

I dettagli sui lavori

Gli interventi riguardano tre tratti stradali: al km 5+850 è previsto l’inserimento di una paratia di micropali sul lato di valle; al km 6+000 l’arretramento della sede stradale con la realizzazione di gabbioni sul lato monte; al km 6+050 la costruzione di una nuova paratia di micropali, sempre sul lato di valle.

I lavori cominciano nel tratto compreso tra il km 5+850 e 6+050. Nella giornata di oggi verrà installato il semaforo per permettere il transito a senso unico alternato; il semaforo verrà spostato per permettere l’esecuzione delle altre lavorazioni. Le lavorazioni salvo imprevisti dureranno complessivamente 180 giorni.

La consigliera Bartolini: “Un’opera per migliorare la sicurezza”

Sara Bartolini, consigliera provinciale delegata alla viabilità cesenate ha dichiarato:

“Con l’apertura del cantiere sulla SP79 “Riopetra”, diventano tre le strade colpite dall’alluvione su cui stiamo intervenendo contemporaneamente nel Comune di Sogliano al Rubicone — SP13 Uso, SP88 Alto Uso e SP79 Riopetra — nell’ambito delle nove previste in questa tranche di finanziamenti nel territorio cesenate. Parliamo di un’opera importante per migliorare la sicurezza e la funzionalità di una strada provinciale fondamentale per il collegamento di Sogliano al Rubicone con l’E45.”

Tania Bocchini: “Un passo importante per il nostro territorio”

Tania Bocchini, Sindaca di Sogliano al Rubicone, ha aggiunto: “L’avvio dei lavori sulla SP79 “Riopetra” è una notizia positiva e attesa dalla nostra comunità. Confidiamo che, nonostante la stagione invernale, il cantiere possa avanzare con continuità così da ripristinare quanto prima i dissesti. Ringrazio la Provincia di Forlì-Cesena e tutti gli enti coinvolti per l’impegno e la collaborazione dimostrati: il nostro territorio ha ancora molto lavoro da affrontare, ma questo è un passo importante.”

