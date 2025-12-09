Sogliano al Rubicone, iniziati i lavori alla SP79 di “Riopetra”: ecco i tratti interessati

“Con l’apertura del cantiere sulla SP79 “Riopetra”, diventano tre le strade colpite dall’alluvione su cui stiamo intervenendo contemporaneamente nel Comune di Sogliano al Rubicone — SP13 Uso, SP88 Alto Uso e SP79 Riopetra — nell’ambito delle nove previste in questa tranche di finanziamenti nel territorio cesenate. Parliamo di un’opera importante per migliorare la sicurezza e la funzionalità di una strada provinciale fondamentale per il collegamento di Sogliano al Rubicone con l’E45.”

Tania Bocchini, Sindaca di Sogliano al Rubicone, ha aggiunto: “L’avvio dei lavori sulla SP79 “Riopetra” è una notizia positiva e attesa dalla nostra comunità. Confidiamo che, nonostante la stagione invernale, il cantiere possa avanzare con continuità così da ripristinare quanto prima i dissesti. Ringrazio la Provincia di Forlì-Cesena e tutti gli enti coinvolti per l’impegno e la collaborazione dimostrati: il nostro territorio ha ancora molto lavoro da affrontare, ma questo è un passo importante.”