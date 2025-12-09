Sogliano al Rubicone, iniziati i lavori alla SP79 di “Riopetra”: ecco i tratti interessati

Sono iniziati oggi, martedì 9 dicembre, i lavori di ripristino della Strada Provinciale 79 “Riopetra”, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone.
L’intervento rientra nel piano complessivo finanziato dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità provinciale, che per la Provincia di Forlì-Cesena prevede opere per un totale di 65 milioni di euro, di cui 9 strade nel comprensorio cesenate.
Con un investimento di 1.250.000 euro, il cantiere interesserà tre tratti della SP79 che hanno subito significativi fenomeni franosi in seguito all’alluvione del maggio 2023. La ditta Isofond S.r.l. di Forlì, esecutrice dei lavori, ha concluso la scorsa settimana le operazioni preliminari di bonifica bellica perlustrativa, propedeutiche all’avvio delle opere di ripristino.