Sogliano al Rubicone. In 50mila per la Fiera del Formaggio di Fossa

Le tre domeniche della recente edizione della Fiera del Formaggio di Fossa hanno registrato complessivamente un trionfante successo: accogliendo un numero eccezionale di partecipanti, con quasi 50.000 visitatori che hanno affollato le strade di Sogliano al Rubicone.

L’atmosfera vibrante, il patrimonio culturale e la straordinaria qualità dei prodotti enogastronomici locali hanno contribuito a rendere l’evento un’esperienza memorabile per tutti i presenti. La Fiera del Formaggio di Fossa ha dimostrato di essere non solo un appuntamento tradizionale per gli amanti del formaggio di fossa, ma anche un momento di condivisione e celebrazione della ricchezza culinaria e della storia della nostra comunità.

La Fiera ha offerto un’ampia gamma di attività e opportunità, tra cui lo stand dei “5 Ristoranti in Piazza”, le degustazioni guidate di “E Zir dal Fosi”, diversi laboratori artigianali, l’immancabile intrattenimento musicale e le mostre culturali, creando un ambiente vivace e coinvolgente davvero per tutte le età.

Il Comune di Sogliano al Rubicone “desidera ringraziare la Pro Loco e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento. E un grazie di cuore speciale va ai volontari che hanno lavorato instancabilmente per garantire l’enorme successo della manifestazione”.