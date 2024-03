Slitta all’estate il rifacimento del tetto al Palazzaccio di Cesena

La complessità della progettazione ha causato lo slittamento della seconda tranche di lavori per mettere in sicurezza il Palazzaccio della Fiorita. Ma la tanto attesa copertura provvisoria del tetto, collassato sotto i colpi del tempo che passa, avrà inizio la prossima estate. Lo rende noto il comitato cittadino che si batte per la salvaguardia e la valorizzazione dell’inconfondibile edificio storico. Ribadendo la soddisfazione per «la prima fase della messa in sicurezza», con puntellamenti dei muri volti a prevenire crolli, riferisce di avere avuto rassicurazioni in tal senso dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Christian Castorri. Facendo gli auguri di Pasqua a chi si interessa della tutela di quel patrimonio della collettività, Cesare Benedetti e Antonio Dal Muto, a nome del gruppo, ricordano che questo è «un momento di grande fibrillazione per la pace» e poi sottolineano che «lo sviluppo culturale della città e anche la sua crescita sociale passano anche e soprattutto dal mantenimento dei suoi silenziosi testimoni storici». Come il Palazzaccio, trasformato in una sorta di quartier generale da chi nel 1832 combatté la battaglia del Monte, in cerca di libertà.