Sicurezza a Cesena: il parcheggio interrato del Cubo riservato al personale scolastico

A partire da marzo il parcheggio ‘Sanguinetti’, collocato nel piano interrato dell’edificio che ospita il Liceo ginnasio statale ‘Vincenzo Monti’ e il Liceo linguistico statale ‘Ilaria Alpi’, sarà ad uso esclusivo del personale scolastico.

Si tratta di una soluzione proposta dalla Giunta comunale e dalle due dirigenze scolastiche, in accordo con la Provincia di Forlì-Cesena, al fine di rendere questa area destinata al parcheggio più sicura. Collocato nel piano interrato, il ‘Sanguinetti’ è stato spesso oggetto di problemi di degrado, sia in orario diurno che notturno, in quanto facilmente accessibile da parte di estranei. Nel corso di questi ultimi anni, con lo scopo di eliminare episodi legati alla microcriminalità e per evitare che questa zona diventasse oggetto di bivacchi, sono state adottate diverse misure per ridurre la presenza di estranei e, in particolare, la chiusura dello stesso nelle ore notturne nonché l’attivazione di un servizio di vigilanza. Tuttavia, pur avendo contenuto il problema, queste misure non lo hanno risolto del tutto.

“La soluzione individuata ora – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ci è parsa la più logica, se consideriamo, da un lato, che su un totale di 75 posti auto 60 sono attualmente utilizzati da abbonati (56 di questi fanno parte del personale scolastico) e, dall’altro, che le vie di esodo del parcheggio si affacciano sul cortile interno della scuola. L’obiettivo è dunque quello di migliorare la fruibilità dell’immobile, soprattutto da parte della popolazione scolastica, anche in funzione degli aspetti legati alla sicurezza e al corretto utilizzo degli spazi comuni e degli ambienti esterni”.