Si alza il livello delle truffe telefoniche a Cesena e si abbassa l’età delle vittime

I truffatori stano alzando l’asticella delle tecniche usate per cercare di derubare le vittime. Di conseguenza si sta abbassando anche la soglia d’età di chi viene truffato al telefono o di persona, a domicilio.

L’Arma dei carabinieri provinciale, preso atto delle tante forme di raggiro che continuano a prendere corpo sul territorio, continua ad effettuare incontri dedicati soprattutto alle popolazione dei meno giovane. «Ma per una rete capillare d’allerta serve anche le generazioni dei meno anziani sappiano che le tecniche di raggiro si stanno affinando: per autodifesa e per comunicare a tutti i propri anziani da cosa difendersi».

Un raggiro consolidato nel tempo ad esempio è quello di chi per telefono o di persona si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine o come avvocato. Facendo presente alla vittima che un parente (di solito figlio o nipote) si trova nei guai a causa di un arresto o di un incidente stradale per il, quale è passibile di denuncia. E che serve “pagare subito” dei soldi per toglierlo dalla situazione di pericolo.

«In Italia l’istituto della cauzione non esiste. Se qualcuno è passibile di arresto o di denuncia non può pagare per evitare provvedimenti».

Se qualcuno chiama casa paventando storie simili serve insomma riattaccare. E contattare il 112 chiedendo un intervento da parte delle vere forze dell’ordine. «Un’operazione che va fatta non dallo stesso telefono fisso su cui si è ricevuta la chiamata, ma usandone un altro. I malfattori potrebbero restare in linea senza riagganciare e le vittime credendo di chiamare i carabinieri trovarsi a parlare ancora con chi li vuole derubare. Meglio attaccare dal fisso e telefonare al 112 da un telefono mobile».

Ultimamente poi i truffatori hanno trovato la maniera di rendersi meno riconoscibili anche al telefono mobile. Utilizzando programmi di spoofing telefonano alla vittima che vedrà così apparire a schermo un numero che ha già in memoria. Che potrebbe essere quello della propria banca, o della propria assicurazione. Il tutto rende la truffa più verosimile: «Si tratta di persone che chiedono disposizioni di pagamento per “sistemare delle questioni economiche”. Chiedono codici di accesso oppure inviano dei link per effettuare dei pagamenti. Anche in questo caso non bisogna dar retta. Si finisce solo per ricaricare la carta prepagata di un delinquente. Meglio bloccare il numero e rivolgersi (magari di persona) all’ente che dice di aver contattato la vittima. O più semplicemente comporre il 112 segnalando anche in questo caso quanto capitato».

Restano comunque in auge anche le truffe-furto più classiche: «A presentarsi di persona sono finti addetti del gas piuttosto che dell’acqua o dell’energia elettrica. Oltre a non mostrare le proprie bollette serve non far mai entrare i casa nessuno. Chiedere sempre un tesserino di riconoscimento ed esplicitare che verrà chiamato il 112 per un controllo. I malintenzionati se capiscono che la vittima sta chiamando le forze dell’ordine si allontanano velocemente rinunciando (ovviamente) ad entrare in casa e tentare un furto».