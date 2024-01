Sfide della transizione ecologica e digitale: stasera un incontro a Cesena

I Popolari per Cesena organizzano un evento che si svolgerà questa sera alle ore 20:45 presso la sala della Confartigianato di Cesena (via Ilaria Alpi, 49). Si tratta di un incontro dal titolo: “L’economia civile che fa il bene. Nuovi modelli di benessere per uno sviluppo sostenibile e generativo”.

Saranno presenti all’evento il professor Leonardo Becchetti, Economista Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e Francesco Marinelli, Segretario generale Cisl Romagna.

«Nel corso della serata - spiegano gli organizzatori - affronteremo i percorsi individuati dall’economia civile per rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale; in particolare buone pratiche imprenditoriali, cittadinanza attiva, protagonismo dei cittadini e risposte di policy delle istituzioni dove innovazione, competitività e ricchezza di senso del vivere possono camminare assieme. Con modelli e risposte per le politiche locali e nazionali». Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.