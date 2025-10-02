Servizi sociali invasi e agente di PL preso a testate: condannato il 33enne che fu arrestato in Comune a Cesena

Per molti giorni consecutivi aveva messo sotto costante pressione gli uffici dei Servizi Sociali a Palazzo Comunale chiedendo con insistenza udienza e di farsi assegnare una casa popolare.

Quando per esasperazione il personale di Palazzo Albornoz che se lo era ritrovato di fronte per l’ennesima volta aveva chiamato in aiuto la Polizia locale, lui aveva reagito aggredendo gli agenti: in particolare colpendo una testata l’ispettore che doveva portarlo al Comando Fiorini per denunciarlo.

È stato condannato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale C.T., 33enne volto noto delle forze dell’ordine. La pena letta dal giudice Monica Galassi è stata di tre anni e un mese di reclusione ai quali si sommeranno cinque anni d’interdizione dai pubblici uffici.

Il reato l’aveva commesso in un momento in cui, per ordine del giudice, doveva anche stare lontano dalla provincia di Forlì-Cesena.

Siamo alla fine dello scorso mese di agosto. L’uomo era spesso ubriaco e in quelle condizioni da giorni, a cadenza regolare e per lunghe ore, saliva a palazzo Albornoz negli spazi ora dedicati ai Servizi Sociali (zona ex Anagrafe).

Insisteva per l’assegnazione di un alloggio del quale non ha diritto e al diniego da parte del personale del Comune iniziava sempre a stazionare nei corridoi e nei cortili interni al Comune. Bivaccando e disturbando.

Quando la Polizia locale per risolvere la problematica era intervenuta sul posto, per lui si configurava una denuncia per disturbo e interruzione di pubblico servizio. L’intervento degli agenti si era tramutato in un arresto quando il 33enne aveva colpito con una testata un ispettore, causandogli una contusione poi giudicata guaribile dai medici del Pronto soccorso in 7 giorni.

Difeso dall’avvocato Lorenzo Gobbi del foro di Rimini, a processo sono state anche portate dalla Procura (pm Daniela Pesaresi) immagini delle telecamere di sicurezza interne al Comune dove la scena dell’aggressione all’ufficiale di Polizia locale era stata registrata.

C.T., che ha una dozzina di pagine di precedenti penali tra cui spiccano situazioni simili a quella avvenuta a palazzo comunale, con l’aggravante di essersi trovato in provincia malgrado il giudice gli avesse temporaneamente impedito l’ingresso, è stato punito con tre anni e un mese di cella al termine del rito direttissimo.