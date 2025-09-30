“Sequestrato in Psichiatria a Cesena”: chiesti un milione di danni ad Ausl e Comune

Trattenuto illegittimamente per oltre una settimana all’ospedale di Cesena, nonostante un provvedimento del giudice tutelare di Forlì, avesse rigettato la convalida del Tso (trattamento sanitario obbligatori) e imposto l’immediata liberazione. Per questo l’avvocato Francesco Minutillo, legale dell’uomo, un cesenate di mezza età, ha chiesto un risarcimento di un milione di euro a carico dell’Ausl Romagna e del Comune di Cesena, oltre a proseguire penalmente con la denuncia per sequestro di persona e abuso d’ufficio dopo la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, escludendo il dolo e parlando di una “grave colpa organizzativa” dovuta all’ufficio comunale non operativo.

Il fatto risale al dicembre 2023. Dopo l’ordinanza di Tso firmata dal sindaco di Cesena, il giudice tutelare Danilo Maffa aveva respinto la richiesta di convalida il 2 dicembre 2023, stabilendo che mancavano i presupposti di pericolosità e rifiuto consapevole delle cure. Nonostante il decreto fosse stato notificato via Pec il sabato mattina (2 dicembre) al Comune e all’ospedale, il paziente non fu dimesso. Secondo quanto rappresentato dall’avvocato Minutillo, la comunicazione non venne visionata dal Comune per oltre 60 ore, a causa della chiusura degli uffici nel fine settimana.

Il 4 dicembre i sanitari richiesero un nuovo Tso, che fu convalidato da un giudice tutelare ignaro del precedente rigetto. L’uomo fu dimesso solo il 9 dicembre, scoprendo di essere stato trattenuto contro la legge per sette giorni.

«La detenzione illegittima si configura come un vero e proprio sequestro di persona, aggravato dalla qualifica pubblica dei soggetti coinvolti» sostiene l’avvocato Minutillo.

La decisione finale sulla richiesta di archiviazione spetta ora al giudice per le indagini preliminari. Il ricorso contro l’archiviazione è stato appena presentato e la data d’udienza deve essere ancor fissata.