Scuole di Cesena, manutenzioni da 275mila euro: ecco gli edifici interessati

Nell’ambito del Piano degli investimenti 2025–2027, la Giunta comunale ha approvato due importanti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, per un investimento complessivo di 275mila euro. Il primo, relativo alla manutenzione straordinaria di asili nido, scuole dell’infanzia statali e scuole secondarie di primo grado, prevede una spesa complessiva pari a 120mila euro; il secondo riguardante la manutenzione straordinaria di scuole dell’infanzia comunali e primarie, e corrisponde a 155mila euro di investimenti.
Entrambi i progetti sono stati redatti dopo che i tecnici dell’Edilizia Scolastica del Settore comunale dei Lavori Pubblici hanno svolto le necessarie indagini e sopralluoghi per individuare gli interventi prioritari, in collaborazione con il personale scolastico, i dirigenti responsabili dei plessi e l’AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica, che periodicamente effettua controlli igienico-sanitari su cucine, mense e locali accessori.