Scuole di Cesena, manutenzioni da 275mila euro: ecco gli edifici interessati

Nell’ambito del Piano degli investimenti 2025–2027, la Giunta comunale ha approvato due importanti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici, per un investimento complessivo di 275mila euro. Il primo, relativo alla manutenzione straordinaria di asili nido, scuole dell’infanzia statali e scuole secondarie di primo grado, prevede una spesa complessiva pari a 120mila euro; il secondo riguardante la manutenzione straordinaria di scuole dell’infanzia comunali e primarie, e corrisponde a 155mila euro di investimenti. Entrambi i progetti sono stati redatti dopo che i tecnici dell’Edilizia Scolastica del Settore comunale dei Lavori Pubblici hanno svolto le necessarie indagini e sopralluoghi per individuare gli interventi prioritari, in collaborazione con il personale scolastico, i dirigenti responsabili dei plessi e l’AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica, che periodicamente effettua controlli igienico-sanitari su cucine, mense e locali accessori.

L’assessore Castorri: “Miriamo a garantire ambienti adeguati a studenti e personale”

“Gli interventi previsti – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – puntano a migliorare sicurezza, igiene e comfort degli ambienti scolastici e si inseriscono in un piano più ampio e organico dedicato alla riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina. Un’attenzione particolare è rivolta agli edifici realizzati negli anni ’60, ’70 e ’80, che oggi richiedono cura e un continuo lavoro di manutenzione per rispondere agli standard attuali e garantire ambienti adeguati a studenti e personale”.

I dettagli dei lavori

Nello specifico i lavori in programma comprendono il rifacimento delle tinteggiature interne, in particolare in cucine, dispense e locali mensa; sostituzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato antiscivolo in alcuni servizi igienici; posa di controsoffitti nelle aule per ridurre il riverbero acustico e migliorare l’isolamento termico; sostituzione di vecchi infissi con nuovi ingressi dotati di maniglioni antipanico, telai in alluminio e vetro termico di sicurezza; opere varie (spostamento arredi, piccole riprese di intonaci e tinteggiature, lavorazioni impreviste). Si interverrà alle materne comunali di Case Finali e Ippodromo, alla scuola primaria Oltresavio, nido Vigne Centro e alla materne statali di Saiano, Torre del Moro e Sant’Egidio, alla scuola secondaria ‘A. Frank’.

Maria Elena Baredi: “Assicuriamo ambienti di lavoro qualitativi”