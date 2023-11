Sciopero Cgil e Uil: due giorni di mobilitazione a Forlì e a Cesena

“La Legge di Bilancio 2024 non prevede soluzioni per l’impoverimento del Paese, e non crea prospettive future per i giovani”. Nella provincia di Forlì-Cesena Cgil e Uil hanno deciso di scioperare e mobilitarsi insieme a lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati venerdì 17 novembre e venerdì 24 novembre.

“La proclamazione dello sciopero generale ha motivazioni forti e importanti, a partire dalla necessità di rispondere all’emergenza salariale e garantire la piena tutela del potere d’acquisto delle pensioni; difendere e rilanciare, stanziando adeguate e maggiori risorse, la sanità pubblica, le politiche sociali e l’istruzione; combattere la precarietà ed estenderei diritti; ottenere un fisco più giusto, che non premi la rendita e gli evasori; per una nuova strategia e un intervento pubblico sulle politiche industriali.

Va contrastata una legge di bilancio che fa cassa sulla condizione delle pensionate e dei pensionati. Viceversa, sono necessarie e urgenti una nuova politica economica, sociale e contrattuale per il nostro Paese. «Lo sciopero generale è necessario, a più del 60% delle famiglie è peggiorata la condizione di vita, i giovani scappano all’estero e nessuna delle promesse del Governo viene mantenuta in Legge di Bilancio – spiega Maria Giorgini Segretaria Generale Cgil Forlì Cesena che aggiunge - non si cancella la Legge Fornero anzi si peggiorano le condizioni per andare in pensione, nessun incremento dei salari, tagli ai servizi pubblici a partire dalla sanità e per quanto ci riguarda mancano le risorse per ristornare integralmente i danni alluvione a famiglie, imprese e al territorio. Non ci stiamo e diciamo Adesso Basta».

Enrico Imolesi, segretario generale della Uil di Forlì aggiunge: «Le nostre piattaforme del Sindacato Confederale aspettano ancora di essere attuate e nella manovra non si trova traccia di quelle risposte che le lavoratrici i lavoratori le pensionate e i pensionati aspettano. Piattaforme che rivendicano diritti, lavoro e sicurezza ma soprattutto guardano al futuro». «C’è ancora tanto da fare - indica il segretario generale della Uil di Cesena Paolo Manzelli- e questo Governo non lo sta facendo. Manca l’ascolto di chi, come il Sindacato Confederale rappresenta milioni di persone, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e meno giovani. Quando manca l'ascolto serve spingere sulla mobilitazione e alzare la voce».

«Finché non arriveranno risposte - concludono i segretari - noi andremo avanti dando voce alle persone del paese reale affinché il Governo, capisca che ascolto e risposte vere devono e possono essere date a chi noi rappresentiamo le persone di oggi e le generazioni del futuro».

I due giorni di sciopero

Venerdì 17 novembre, 8 ore di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori: Trasporti, Scuola, Università, Afam, Ricerca e Formazione Professionale, Poste, Amministrazioni pubbliche, Sanità pubblica e privata, Igiene ambientale, comparto socio-sanitario-assistenziale e le categorie interessate dai servizi essenziali (legge 146) nei medesimi settori, tra cui gli Appalti, la Somministrazione e i Precari. Alle ore 10.30 in piazza Ordelaffi Forlì si svolgerà il presidio provinciale Cgil e Uil dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori sopracitati.

Per la giornata del 24 novembre è prevista un’unica manifestazione di area romagnola a Cesena con un corteo che prenderà il via da Piazza Sanguinetti alle ore 9.30 e con arrivo in Piazza del Popolo dove si terrà il Comizio con l’introduzione del Segretario generale Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri, gli interventi di delegate e delegati e le conclusioni del Segretario Organizzativo Uil Nazionale Emanuele Ronzoni.