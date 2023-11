Scarpellini nuovo presidente degli artigiani pensionati. Anap Confartigianato tocca quota 3.000 associati

Nuovo consiglio direttivo dell’Anap Confartigianato cesenate, l’associazione degli artigiani pensionati che nel territorio cesenate che conta circa tremila associati, in costante crescita. Resterà in carica sino al 2027. Presidente è il mercatese Ivano Scarpellini, 66 anni. Presso la sede di Confartigianato Cesena, si è svolta l’assemblea ordinaria del Gruppo Territoriale Anap per il rinnovo delle cariche. I soci hanno eletto all’unanimita i seguenti consiglieri: Ivano Scarpellini, Oliviero Zondini (presidente uscente dopo due mandati), Franca Macari, Silvana Ceredi, Nadia Fabbri, Costante Foschi, Guido Paolucci e Giorgio Paganelli. Al termine dell’assemblea, si è svolta la giunta esecutiva che ha nominato Ivano Scarpellini, nuovo presidente, Oliviero Zondini vicepresidente vicario e Giorgio Paganelli vicepresidente. Coordinatrice Anap è Cristiana Suzzi. Ivano Scarpellini, imprenditore nel settore del legno, ha rivestito vari incarichi in Confartiginato, fra cui quello di membro del Gruppo di presidenza. “La nostra associazione – afferma il neopresidente Scarpellini – è particolarmente attiva anche nel versante socializzante e siamo reduci da una splendida visita alla pieve di Montesorobo e a una cantina enologica di Mercato Saraceno. La nostra attività privilegia l’organizzazione di iniziative sociali e la convivialità a favore degli associati, di cui la gita sociale annuale costituisce il momento più significativo, fra le tante opportunità messe a disposizione. Gli incontri riguardano anche aspetti sanitari e relativi al benessere psicofisico delle persone. In ottobre ha preso il via un ciclo di incontri del progetto “Laboratorio Benessere”, promosso in collaborazione con l’Associazione “Amici di Casa Insieme” incentrato sul contrasto all’insorgere di malattie neurodegenerative e alle difficoltà cognitive. Il laboratorio consiste in una serie di incontri della durata di un’ora circa a cadenza settimanale”.

Tra le richieste dell’Anap spicca una legislazione che realizzi un articolato sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini anziani e pensionati in condizione di reale bisogno, la promozione di iniziative di cooperazione e autogestione nell’ambito della produzione e della gestione dei servizi, allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. Unitamente al Cupla Anap è impegnata in iniziative sulle principali problematiche che riguardano la tutela e la valorizzazione dei pensionati”.