Sarsina fa i conti col disastro di maggio: 236 frane e 32 milioni di euro di danni

Sono numeri da paura quelli che fotografano l’impatto che l’alluvione di maggio ha avuto sul territorio sarsinate, soprattutto a causa di frane che si sono messe in moto un po’ ovunque. Se ne sono contate ben 236 lungo le strade comunali e vicinali. Nelle settimane immediatamente successive al disastro sono stati realizzati diversi lavori di somma urgenza, che hanno comportato una spesa complessiva di 392.800. Quella somma, anticipata dal Comune anche con operazioni che eccedevano la capienza del bilancio, come è possibile fare in queste situazioni d’emergenza e come è stato fatto da tutte le amministrazioni pubbliche dei Comuni colpiti, è stata integralmente rimborsata. Il commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, lo aveva promesso appena ricevuto l’incarico, e così è stato.

Però è solo una goccia nell’oceano. Sono stati infatti stimati in ben 32 milioni di euro i danni complessivi che la catastrofe di maggio ha causato all’interno dei confini sarsinati. Terminata la fase degli interventi “tampone” per far fronte alle criticità più urgenti, sta iniziando in queste settimane quella che viene definita “messa in sicurezza urgente”. È un piano di lavori da terminare entro la metà del 2024, che richiederà un investimento totale attorno a 2 milioni di euro.

Ma la vera sfida, che impegnerà per anni l’amministrazione guidata da Enrico Cangini, sarà quella della terza fase. Per definirne i contorni bisognerà attendere i piani di ricostruzione, che la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo appronterà nei primi mesi dell’anno prossimo. Dopodiché bisognerà trovare i fondi necessari. E per riuscirsi, sarà ovviamente indispensabile un grosso sforzo da Roma, perché 32 milioni di euro sono una somma surreale per un Comune come Sarsina.