Sanitari aggrediti in ospedale a Cesena: convalidato l’arresto della barista

È stato convalidato del Gip di Forlì l’arresto della barista 40enne (F.P.) resasi responsabile di aggressioni ai danni di personale del pronto soccorso, avvenute una decina di giorni fa. La donna, in stato di alterazione dal alcol, in due distinti momenti di notte aveva aggredito infermieri e medico del pronto soccorso del Bufalini perché riteneva che il personale sanitario avrebbe dovuto occuparsi di lei piuttosto che di altre emergenze sanitarie in atto.

Difesa dall’avvocato Maura Valdalà, ad ora non ha ancora una data fissata per il futuro giudizio. Dipenderà da se e per quali imputazioni la Procura (pm Laura Brunelli) deciderà eventualmente di chiamarla in causa. Le pene con le attuali leggi vigenti contro le violenze ai sanitari parlano di reclusione da uno a 5 anni, multa fino a 10.000 euro oltre all’arresto obbligatorio in flagranza. Se processarla o chiedere l’archiviazione del caso dipenderà dall’esame delle denunce sporte dal personale medico infermieristico, dai video che hanno ripreso la scena e dall’imputabilità stimata rispetto allo stato psicofisico in cui versava la 40enne dal momento in cui era stata trasportata in ospedale.