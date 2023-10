San Piero in Bagno, “Regina Abbigliamento” premiata da Confesercenti

Procede la consegna dei riconoscimenti alle aziende selezionate dalla giuria nelle quattro categorie del Premio Confesercenti: sostenibilità ambientale, promozione e comunicazione, imprenditoria femminile ed imprenditoria under 40. Il negozio Regina Abbigliamento di Jenny Quercioli, che si trova a San Piero in Bagno, si aggiudica il riconoscimento per l'imprenditoria under 40. Jenny Quercioli è una giovane imprenditrice che nel 2019 ha aperto il suo negozio a San Piero in Bagno: Regina Abbigliamento ora è un punto di riferimento per gli acquisti in centro storico.