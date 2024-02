San Mauro: incidente con lo scooter al semaforo, gravissimo un 40enne

Incidente stradale a un incrocio semaforico. Un quarantenne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, per le lesioni riportate nello scontro.

L’impatto ha coinvolto una moto e una vettura ed è avvenuto a un incrocio semaforico: quello tra le vie Rimini, Andrea Costa e Rio Salto 1a nella parte di via Rimini più vicina al centro storico sammaurese.

Il 40enne E.Z., dalla prima ricostruzione dell’accaduto, stava viaggiando sul suo scooter Aprila Scarabeo 50 di cilindrata quando, per cause che sono anche da ufficializzare nei rilievi dei carabinieri per la magistratura, ha impattato con una Volkswagen Golf, volando pesantemente a terra dopo l’urto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con auto medicalizzata e ambulanza. L’incidente è avvenuto attorno alle 19 di due pomeriggi fa e le investigazioni da parte dei carabinieri di Gambettola intervenuti sul luogo del sinistro sono ad ora mirate ad accertare quella che può essere stata una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi, che potrebbe dunque aver impegnato col rosso l’intersezione pericolosa.

Per ora le uniche certezze sono legate al fatto che il 40enne è stato immediatamente soccorso; e medico e infermieri del 118 dopo averne stabilizzato le condizioni, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Per E.Z. gli esami strumentali svolti in pronto soccorso hanno evidenziato un politrauma da impatto che ha creato anche delle lesioni serie al volto e agli organi interni. È ricoverato nel reparto di Rianimazione del Bufalini, la sua prognosi è riservata e viene tenuto sotto costante monitoraggio clinico.