Sabato E45 chiusa tra Borello Sud e Borello Nord dalle 10 alle 15 per lavori

CESENA. Sabato prossimo sulla E45 è previsto il calaggio dell’impalcato del cavalcavia numero 60 al km 212,900 a Borello, nel Comune di Cesena. Nello specifico, spiega Anas, il calaggio dell’impalcato è un’operazione per posizionare la struttura sugli appoggi definitivi dopo la maturazione del calcestruzzo. Questa tipologia di intervento consentirà al ponte di sostenere i sovraccarichi indotti dal traffico. Per consentire gli interventi in sicurezza è prevista la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni. Il traffico, dalle 10 alle 15, sarà bloccato tra gli svincoli di Borello Sud (km 211,600) e Borello Nord (km 214,100). Agli utenti saranno garantiti percorsi alternativi sulla strada regionale 142 con le indicazioni sul posto. I lavori, che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45, hanno riguardato la demolizione dell’impalcato, il ripristino delle pile e delle spalle e la sostituzione degli appoggi. L’andamento delle lavorazioni ed eventuali modifiche temporanee alla circolazione saranno comunicati agli utenti con anticipo.