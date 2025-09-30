Ruotando Kustom Kulture a Cesena Fiera sabato 4 e domenica 5 ottobre

Nel 2025 Ruotando Kustom Kulture gioca d’anticipo: la nuova edizione del salone delle due e quattro ruote di Cesena si terrà sabato 4 e domenica 5 ottobre. Sarà un week-end ad alto numero di ottani tra moto, auto, stile vintage, cultura kustom e spettacoli mozzafiato. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motori, creatività e libertà su strada. Fra le novità di quest’anno il salone “Usato da Sballo” dedicato all’auto usata, per chi cerca occasioni sicure e garantite proposte dai migliori concessionari. Per il resto, formula vincente non si cambia: confermate le attrazioni che hanno determinato il successo delle passate edizioni, con centinaia di espositori, saloni particolari, un ricco programma di spettacoli e divertimento.

Visitando i padiglioni di Cesena Fiera si potrà andare alla scoperta di prodotti di tendenza, modelli unici, accessori imperdibili, oppure immergersi nell’universo Custom, con customizzazioni estreme e il lifestyle che ha fatto la storia. Tornerà anche il Tattoo Festival mentre la Ruotando Arena offrirà momenti adrenalinici con esibizioni e sfide mozzafiato. E per rifocillarsi ci saranno le saporite proposte dei food truck. A rendere unico l’appuntamento con Ruotando-Kustom Kulture 2025 è proprio questa ricchissima varietà di proposte, rivolte a tutti quelli che vivono l’entusiasmo per le due e quattro ruote: appassionati, curiosi, collezionisti, professionisti e aziende del settore.